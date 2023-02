Luis Sal, chi è lo youtuber co-conduttore di Muschio Selvaggio

Influencer di successo e youtuber molto seguito dai teenager, Luis Sal sarà al fianco di Fedez in diretta da Sanremo con un podcast giornaliero Condividi

Nato il 18 Giugno 1997 a Bologna, Luis Sal è metà argentino e metà italiano e ha due fratelli più grandi che a volte sono apparsi nei suoi video su YouTube con cui ha iniziato la sua avventura da influencer. Ha frequentato il Liceo Artistico e ha vissuto per qualche tempo negli Stati Uniti per migliorare il suo inglese. Ha una passione per il fitness e si allena spesso mostrando poi i risultati sui social con foto e video di cui sembra orgoglioso.

Il successo con YouTube Lavora come barista e intanto comincia la sua avventura su YouTube che in breve tempo si trasforma in un vero e proprio business quando i suoi video divertenti cominciano ad avere un grande successo. Luis diventa così una star del web con oltre 1,46 milioni di iscritti e oltre 250 milioni di visualizzazioni. Il suo profilo Instagram conta oltre 2 milioni di followers, e ogni giorno Sal produce contenuti per tenere aggiornati i suoi fan sulle sue giornate e i suoi progetti. Nel 2018 ha anche pubblicato il suo primo libro intitolato Ciao, mi chiamo Luis, dove mostra alcuni suoi disegni e schizzi, che su Amazon ha raggiunto subito la vetta delle classifica tra i libri più venduti. Il secondo libro è arrivato nel 2021, Il Luismo, che spiega la sua filosofia di vita.