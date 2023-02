Il Trono di Spade, secondo figlio per Rose Leslie e Kit Harington

Nuovo arrivo in famiglia per i due attori della celebre serie tv. Ancora non è stato svelato il sesso del nascituro Condividi

La famiglia di Rose Leslie e Kit Harington si allarga: la coppia, nata sul set del Il Trono di Spade (Game of Thrones), è in attesa del secondo figlio. A distanza di due anni dal primogenito, la coppia ha deciso di rafforzare la propria unione, accogliendo un altro bambino nella sua vita. Stranamente per come si sono evoluti i tempi e per come è diventata consuetudine, stavolta l'annuncio non è arrivato tramite social ma è stato l'attore che ha voluto rivelare il nuovo arrivo durante l'intervista televisiva con Jimmy Fallon. Una vera e piacevole sorpresa per i fan della coppia, che ora attendono di vedere foto di Rose Leslie con il nuovo pancione e di sapere se sarà un maschietto o una femminuccia.

L’annuncio di Kit Harington approfondimento Game of Thrones, svelato il titolo del sequel dedicato a Jon Snow Nel prestigioso salotto del Tonight Show di Jimmy Fallon, Kit Harington ha dato la notizia in modo molto delicato, rivelando che il loro bambino “sta per avere uno shock, visto che sta per arrivargli un fratellino o una sorellina”. Tanti gli applausi ricevuti dall’attore, che insieme a Rose Leslie sta cercando di far capire al primogenito che tra alcuni mesi la sua vita cambierà per sempre con l’arrivo di una nuova persona nella famiglia. Ma il piccolo, che ha meno di due anni, non sembra aver completamente realizzato la novità: “Stiamo cercando di prepararlo. Indichiamo il pancino di Rose e gli diciamo: ‘Il bambino della mamma’. E lui indica il suo pancino e dice: ‘Il mio bambino’”. Una reazione più che comprensibile per il piccolo, vista la sua età, che non deve sorprendere ma che sicuramente strappa più di qualche sorriso nei suoi genitori, all’apice della gioia in attesa del loro secondo figlio. E nonostante le insistenze per svelare anche il sesso del bambino, Kit Harington non ha ceduto e non ha voluto rivelare se il prossimo sarà un fiocco rosa o un fiocco azzurro: “Io sono abbastanza sicuro che sia... Niente, dai, lo saprete presto!”.

L’incontro tra le due star GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip I due si sono incontrati per la prima volta sul set della seconda stagione di Il Trono di Spade, nel quale hanno interpretato gli amanti Jon Snow e Ygritte. Da quel momento sono diventati inseparabili e il primo avvistamento di coppia ufficiale è stato nel 2016, due anni prima del matrimonio che è stato celebrato nella chiesa di Kirkton of Rayne, in Scozia. Nel 2021 la gioia della prima gravidanza e ora la seconda, con un nuovo bimbo in famiglia.