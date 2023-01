La giovane nuova compagna di Piqué si trova al momento in una clinica di Barcellona, dopo essere stata vittima di diversi attacchi di panico negli ultimi giorni. La studentessa e modella catalana non riesce a gestire tutta l’attenzione mediatica che si è creata attorno alla sua relazione nell’ultimo periodo, con la cantante colombiana (ed ex di Piqué) che non si è fatta troppi problemi ad attaccarla frontalmente aizzandole contro pure l’odio dei social

Una relazione finita nell’occhio del ciclone

Clara Chia Marti ormai frequenta Gerald Piqué da novembre del 2021 eppure è solo di recente che il loro rapporto è finito sotto la luce dei riflettori con una morbosità fuori controllo. Ad accendere la miccia ci ha pensato Shakira che, ancora inviperita con l’ex compagno, ha lanciato una hit in cui non si fa troppi problemi ad attaccare frontalmente anche la nuova dolce metà di Piqué. In Music Session #53 la cantante colombiana ha paragonato la rivale in amore a una Renault Twingo e a un Casio, destinata a soccombere di fronte a lei che si dipinge come un incrocio tra una Ferrari e un Rolex. Quei versi hanno fatto il giro di internet e sono diventati virali, trasformando sostanzialmente la giovane spagnola in una fedifraga da dileggiare in pubblica piazza (social). Come scrive El Periodico, questa fama indiretta e decisamente indesiderata ha molto nuociuto a Chia Marti che ha provato a scappare dalle malelingue rifugiandosi nella tenuta estiva di Piqué a La Cerdanya. Una mossa pensata anche per salvaguardare la propria salute mentale, dopo che Marti aveva finito per essere da un giorno all’altro assediata dai paparazzi e soprattutto da insensati messaggi d’odio da parte di sconosciuti. Limitandosi a scorrere i commenti sotto il primo scatto ufficiale di Clara e Piqué, si trovano messaggi in grado di distruggere l’autostima di personaggi ben più navigati di una studentessa attorno ai vent’anni: i più gentili vanno da “Non sarai mai all’altezza di Shakira” a “Alla fine non hai scambiato una Ferrari per una Twingo. Questa è un triciclo”. Un mare di cattiverie difficile da gestire e che neanche il silenzioso buen retiro ha aiutato a placare.