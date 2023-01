Piqué pubblica la prima foto su Instagram con Clara Chia Martí

Il calciatore esce finalmente allo scoperto con la modella: dispetto a Shakira o rassicurazione alla fidanzata? Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Come una vera telenovela spagnola, il caso Piqué anima le cronache con continui colpi di scena. Benché non vi siano ancora notizie in merito, non sarebbe strano che qualcuno stesse lavorando a una trasposizione televisiva del caso più discusso degli ultimi mesi a livello internazionale, anche grazie al fatto che i protagonisti principali di questa soap opera non perdono occasione per cantarsele pubblicamente. Ma quando ti chiami Gerard Piqué e Shakira e puoi monetizzare su tutto, evidentemente non ti fai troppi problemi. Negli ultimi giorni è circolata la notizia di un possibile terzo, o quarto, componente di questa storia, ossia l’avvocato che ha seguito il divorzio di Piqué dalla cantante sudamericana, che sarebbe legata da anni all’ex calciatore. Ma in queste ore Piqué è uscito allo scoperto sui social con una foto che lo ritrae insieme a Clara Chia Martí, confondendo ancora di più le idee.

La storia con Clara Chia Marti approfondimento Shakira, su TikTok diventa virale il balletto contro Piqué Clara Chia Martí è la giovane ragazza per la quale Gerard Piqué ha deciso di mandare a gambe all’aria il matrimonio con Shakira. Della loro relazione si sa da tempo, se ne parla e se ne discute da ben prima che i due ufficializzassero la rottura, che ormai può essere considerata del tutto appartenente a un passato lontano. Ma finora non erano mai state divulgate foto “ufficiali” dei due che non fossero paparazzate da lontano. D’altronde, che stiano insieme non è certo un segreto, come ben sa anche Shakira che ha paragonato la sua rivale in amore a una vettura utilitaria e se stessa a una lussuosa supercar italiana. Ma Piqué nelle ultime ore ha fatto un passo in avanti e ha deciso che non era più tempo di nascondere il segreto di Pulcinella e forse perché la relazione con Clara Chia Martí si è ormai fatta seria e stabile ha deciso di condividere una foto insieme alla sua fiamma sul suo profilo instagram. Nessuna caption, nessun gesto d’amore esplicito ma uno scatto in cui i due sono chiaramente complici, che ha raccolto oltre 2 milioni di like in poche ore. Un dispetto per Shakira? Una conferma per Clara Chia Martí?

FOTOGALLERY Credits: Getty Images e Twitter Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Shakira e Piqué, i meme virali, dal Casio al barattolo di marmellata La rete continua a rendere virale la soap opera tra la pop star colombiana e l’ex calciatore del Barcellona. In queste ore i social network sono letteralmente sommersi da meme di ogni tipo, tutti a tema Casio, Rolex, Twingo, Ferrari… e marmellata! Pare infatti che Shakira si sia accorta del tradimento proprio per via di un barattolo di marmellata, decidendo così di assumere un investigatore privato per indagare Shakira, Piqué, Clara, la Twingo, la Ferrari, il Casio, il Rolex… la famosa cantante colombiana è riuscita a creare una soap opera incredibile grazie alla sua canzone BZRP Music Sessions #53. E tra filtri di TikTok a tema Casio vs Rolex e valanghe di commenti su questa saga della vendetta servita calda come la marmitta di una Twingo, anche i meme abbondano. Foto credits: NathanDelMare/Twitter

Il motivo delle ire messe in musica da Shakira pare che sia il presunto tradimento di lui, quando i due erano ancora una coppia ufficiale e, si pensava, felicemente sposata. Ed ecco che in giro per il mondo spuntano murales, poster e disegni a tema, come quello che raffigura i due in versione Mr. & Mrs. Smith, il film in cui Brad Pitt e Angelina Jolie sono marito e moglie ma anche spie incaricate di ammazzarvi a vicenda. Foto credits: cesardeluxe/Twitter

Non potevano mancare meme a sfondo politico, come quello apparso su Twitter in cui viene paragonato al Rolex il P.C.I. e al Casio invece il PD. Foto credits: NicolaRiccard10/Twitter



La possibilità di una terza relazione GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip Sui motivi che hanno spinto Piqué a pubblicare questa foto si possono fare varie ipotesi, tutte più o meno plausibili. Secondo alcuni sarebbe solamente l’ennesimo gesto per non spegnere la polemica con la sua ex moglie, visto che questa lotta pubblica sta fruttando parecchi soldi a entrambi. Secondo altri potrebbe essere un vero e proprio dispetto per far innervosire ulteriormente Shakira. Qualcuno, invece, pensa che possa essere un gesto fatto in favore di Clara Chia Martí a seguito delle voci che lo vorrebbero vicino alla giovanissima e affascinante avvocata che segue il suo divorzio con Shakira. Quindi la foto con Clara Chia Martí non sarebbe altro che una rassicurazione per le sorti della loro relazione. Di fatto, una verità ufficiale non esiste.