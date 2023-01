The White Lotus, Simona Tabasco e Beatrice Grannò testimonial di Skims

Lucia e Mia (rispettivamente interpretate dalle attrici italiane Simona Tabasco e Beatrice Grannò) della serie televisiva di successo The White Lotus hanno conquistato perfino l’imprenditrice, influencer e socialite più famosa del globo: Kim Kardashian. La superstar le ha volute come testimonial del suo brand Skims per quanto riguarda la linea di lingerie dedicata a San Valentino

Le attrici italiane Simona Tabasco e Beatrice Grannò sono state scelte come testimonial per Skims di Kim Kardashian. Complice, chiaramente, il successo della serie televisiva The White Lotus, in cui Tabasco e Grannò interpretano i personaggi di Lucia e Mia.

L’imprenditrice, influencer e socialite più famosa del globo - Kim Kardashian per chi fosse stato su Marte negli ultimi dieci anni e non lo sapesse (benché pure su Marte probabilmente sanno chi è Kim Kardashian) - ha voluto fortemente loro come testimonial per la linea dedicata a San Valentino del suo marchio.



Le due protagoniste della serie TV ideata da Mike White sono migliori amiche da un decennio pure nella vita reale (oltre che nella trama dello show televisivo). E dopo aver condiviso il set di Doc – Nelle tue mani prima e di The White Lotus dopo, ora si ritrovano nuovamente a condividere ore di lavoro, stavolta sul set fotografico e pubblicitario per questa importante campagna internazionale.

Ricordiamo che Kim Kardashian è una grande appassionata di serie televisive, motivo per cui non sono passate inosservate di fronte ai suoi occhi attenti Simona Tabasco e Beatrice Grannò (alias Lucia e Mia).

“Ho visto The White Lotus e ho dovuto avere le mie ragazze!”, queste le parole con cui Kim Kardashian ha corredato gli scatti pubblicitari nella didascalia del post su Instagram.



Potete guardare le foto con Simona Tabasco e Beatrice Grannò protagoniste della campagna per la linea di San Valentino 2023 di Skims nei post di Instagram condivisi da Kim Kardashian e da Simona Tabasco, che trovate in fondo a questo articolo.