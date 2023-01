Secondo il Sun, la fidanzata di Michael B Jordan sarebbe Amber Jepson

Da quando ha acquisito una quota di minoranza del Bournemouth, l’attore trascorre lunghi periodi trascorsi nel Regno Unito dove potrebbe aver conosciuto la modella Condividi

Ci sarebbero novità succose di gossip che arrivano dall'altro lato dell'Oceano. L'ex uomo più sexy del mondo, Michael B Jordan, avrebbe intrapreso una relazione sentimentale con la modella Amber Jepson. La rivelazione è arrivata da The Sun, secondo il quale l'attore da qualche tempo sarebbe vicino alla modella britannica. Indiscrezioni raccolte da The Sun da persone vicine a Jordan riferiscono che l'uomo avrebbe letteralmente perso la testa per la modella 26enne. Ancora non ci sono fotografie dei due insieme ma, se le "rivelazioni" fossero vere, è probabile che a breve i paparazzi riescono a immortalare i due.

L’incontro tra Michael B Jordan e Amber Jepson approfondimento Creed III, Michael B. Jordan contro Jonathan Majors nel trailer L’incontro tra l’attore e la modella sarebbe stato possibile grazie ai lunghi periodi trascorsi da Michael B Jordan nel Regno Unito nell’ultimo anno. Anzi, persone vicine all’attore riferiscono che avrebbe trascorso più tempo nel Paese della monarchia Windsor che non negli Stati Uniti. Alla base di questa scelta non ci sarebbe solamente l’avvicinamento con Amber Jepson, che è venuto dopo, ma la passione per il calcio dell’attore, che lo scorso anno è entrato nel Consiglio di amministrazione della società del Bournemouth, che milita in Premier League. Una partecipazione di minoranza per l’attore, che però si è appassionato alla squadra, tanto da fare il possibile per seguirla quanto più riesce. Nei lunghi periodi trascorsi tra Bournemouth e le città inglesi, quindi, avrebbe fatto la conoscenza di Amber Jepson. La modella sarebbe di base a Manchester e l’attore in più occasioni sarebbe stato visto nella città inglese e ora, se tutto dovesse quadrare, si capirebbe facilmente il motivo di questa scelta.

Le reazioni degli amici GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip Ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale in questa relazione, che sembra aver preso piede da davvero poco tempo. Ma le persone che li frequentano come coppia sembrano entusiaste del rapporto che i due stanno costruendo. Michael B Jordan avrebbe riferito agli amici di voler vedere “dove può andare la relazione” e chi lo conosce riferisce di una coppia affiatata. “Sono le prime fasi, ma Amber e Michael sono davvero entusiasti l'uno dell'altro. Fanno una coppia bella e carina e sono entrambi finanziariamente indipendenti”, avrebbe detto un amico in comune. Michael B Jordan ha rotto la scorsa estate con la sua precedente compagna, Lori Harvey, figlia di uno dei presentatori più noti della televisione americana, Steve.