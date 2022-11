Diletta Leotta sarebbe fidanzata con il calciatore Loris Karius

Stando alla foto pubblicata dal The Sun, Loris Karius e Diletta Leotta sarebbero una coppia

Diletta Leotta e Loris Karius sono una nuova coppia? La notizia è stata lanciata dal The Sun che ha pubblicato uno scatto della conduttrice in compagnia del calciatore. Al momento i diretti interessati non hanno smentito né confermato la notizia.