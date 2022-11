Sharon Stone: “Ho un tumore fibroide, scoperto dopo diagnosi errata”

L’attrice ne ha parlato sui propri canali social. Sta bene e la formazione – ha detto – non è maligna. Dovrà però rimuoverla e le ci vorranno alcune settimane per riprendersi. Poi ribadito l’importanza di chiedere sempre un secondo parere medico

Sharon Stone ha rivelato di avere un “grosso tumore fibroide” e di essere in procinto di operarsi. L'attrice lo ha annunciato sui propri canali social, su Twitter e in una storia - ora scomparsa - su Instagram, aggiungendo che non si tratta di una formazione maligna. La star statunitense di 64 anni ha anche riferito di aver ricevuto in un primo momento una diagnosi errata.