Un pezzo di Star Wars agli Uffizi, l'attrice Denise Gough al museo

LA PRESENTAZIONE DI ANDOR AL LUCCA COMICS

Il 30 ottobre la protagonista di Andor, il prequel di Rogue One che tra pericoli, inganni e intrighi esplora la ribellione contro l'Impero dell'eroe rivoluzionario Cassian Andor (interpretato da Diego Luna), ha presentato la nuova serie tv della saga stellare al Lucca Comics & Games. Come riporta Badtaste, “essere parte di Star Wars mi fa sentire davvero felice” ha dichiarato Gough. “Star Wars unisce le generazioni, puoi avere sette anni e conversare con qualcuno di ventisette e condividere esperienze su Guerre stellari e parlarne per ore”. Un amore tardivo, perché “nella mia vita non sono mai stata una fan accanita di Star Wars. Faceva parte della mia famiglia, ma io ero più la tipa da Batman. Star Wars non ha mai fatto parte del mio mondo, che è quello del teatro, ma poi è arrivato Andor”. Le prime avvisaglie di attrazione per l'universo della saga sono apparse in un museo delle cere, dove Gough ha scattato una foto con Darth Vader, e sono state poi confermate dalla lettura della sceneggiatura della serie: “Ho pensato: “Questa è pura magia”. Volevo assicurarmi che ci fosse una bella scrittura dietro e che il personaggio avesse un bel percorso da fare”. Gough ha infatti abbracciato il "vero privilegio" di interpretare le sfumature del personaggio di Dedra: “Chiunque tu sia e comunque ti identifichi, in te ci sono sia luce che oscurità. Anche se ovviamente in Dedra c’è giusto un pizzico di oscurità in più”.