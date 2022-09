Star Wars, arrivano i primi tre character poster della serie Andor

La data scelta per il lancio è il 21 settembre. Manca ormai davvero poco alla premiere dei primi tre episodi di Star Wars Andor su Dinsey+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), l’attesissima nuova serie che ci regalerà una nuova prospettiva sul personaggio del Capitano Cassian Andor. Nei panni della spia ribelle già protagonista di Rogue One: a Star Wars Story ritroviamo l’attore messicano Diego Luna che, con Stellan Skarsgard e Genevieve O’Reilly , è uno dei tre interpreti ritratti nei characher poster diffusi dalla Lucasfilm sui social. Un altro piccolo pezzo di una campagna promozionale che, trattandosi di Star Wars, non poteva che essere stellare.

Luna, Skarsgard e O’Reilly interpretano rispettivamente i tre personaggi principali di Andor: Cassian Andor appunto, Luthen Rael e Mon Mothma. Della storia che li vedrà coinvolti per ora non sappiamo tantissimo, anche se possiamo già collocare gli eventi della serie cinque anni prima di quelli narrati in Episodio IV: una Nuova Speranza.

Al timone dell’operazione c’è il creatore e showrunner Tony Gillroy, che ha spiegato come questa new entry nel franchise di Star Wars sarà fruibile e godibile anche a chi non è già un fan della saga: “Dovresti essere in grado di guardare lo show e fregartene di Star Wars, o non averlo visto affatto […] questa serie dovrebbe funzionare da sola […] la speranza, il sogno, è che la community di Star Wars davvero accanita abbraccerà lo spettacolo in un modo tutto nuovo”.

Gilroy ha poi spiegato che Andor nasce anche dal suo desiderio di parlare delle persone comuni, quelle che anche nell’universo di Guerre Stellari si arrabattano in lavori normali e finiscono per essere travolti da eventi più grandi di loro, fatti di cui non sono direttamente responsabili.

La serie sarà quindi focalizzata sul percorso di Andor che, nel suo viaggio per capire come può fare la differenza e dare un senso alla sua vita, finirà per incrociare una miriade di personaggi coinvolti, spesso anche senza volerlo, in un situazioni complicate. Il mondo in Star Wars Andor assomiglia a una pentola in ebollizione: la ribellione contro l’impero muove i primi passi e nessuno può fare come se nulla fosse.

Se del personaggio di Skarsgard abbiamo scoperto il nome solo di recente, attraverso uno dei trailer della serie, la politica e rivoluzionaria Mon Mothma (interpretata di nuovo da Genevieve O’Reilly) è un personaggio familiare già dai tempi de Il Ritorno dello Jedi. Che rapporti avranno stavolta con Cassius Andor? Cosa scopriremo di nuovo su di loro? Lo scoprirete tra pochi giorni. Che la forza sia…con voi.