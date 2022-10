Megan Fox, il look ramato (con abito abbinato) tutto da copiare

L'attrice trentaseienne ha stupito tutti con un nuovo cambio di look. Ancora una volta il nuovo colore di capelli è in tinta con l'abito (e in linea con la stagione)

a cura di Vittoria Romagnuolo Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Se si parla di moda e tendenze, poche star hanno saputo fare meglio di Megan Fox nelle ultime stagioni. La trentaseienne attrice di Trasformers, ormai un vero punto di riferimento in fatto di stile, ha rubato l'attenzione degli ospiti del TIME 100 Next Gala, evento newyorchese cui è intervenuta insieme al fidanzato Machine Gun Kelly.

Anche questa volta, la Fox, si è messa in evidenza per il suo look strepitoso dalle sfumature arancioni in stile autumn glam, col vestito in tinta col suo nuovo hairstyle.



Il look matchy dalle sfumature arancioni approfondimento Megan Fox e Machine Gun Kelly, rito del sangue criticato dai "vampiri" In caso di look matchy, con l'abito abbinato al colore dei capelli, viene prima la scelta del vestito o quello della tonalità della tintura? La domanda è lecita quando si tratta di Megan Fox che non è nuova a questo tipo di styling.

Nell'ultima stagione la splendida protagonista di Jennifer's Body non si è fatta scrupoli nel cambiare hairstyle se lo scopo era quello di stupire i fan con un look ton sur ton.

Dopo il rosa, ispirazione della scorsa estate quando era apparsa in pubblico in pieno Barbie style con un abito color bubble gum in tinta coi capelli sfumati sulle punte con la stessa tonalità, la Fox ci riprova con l'arancione scelto non a caso nelle settimane in cui tutto il mondo si tinge del colore a cui è tradizionalmente associata la stagione di Halloween.

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Tutte in rosa, da Megan Fox a Kim Kardashian Più che una tendenza, quella per i look rosa è una vera e propria mania incoraggiata dalle passerelle e sospinta dal cinema dove i fan già attendono l'arrivo di Barbie, la pellicola dedicata alla celebre bambola Mattel. Le celebrity, senza distinzione di genere, si stanno divertendo a comparire in pubblico con abiti vistosi e pop declinati nelle varie sfumature del colore del momento, spesso con gli accessori in coordinato. Ecco i più belli dell'ultima stagione A cura di Vittoria Romagnuolo Il rosa, di grande tendenza nell'ultima stagione, è ormai la tonalità sovrana della vita di Megan Fox sempre più innamorata di Machine Gun Kelly che in questi giorni ha presentato al pubblico il documentario Life in Pink. Per la premiere a New York l'attrice ha omaggiato il fidanzato con un minidress con listini di Nensi Dojaka e un nuovo colore di capelli, biondo con sfumature rosa, in armonia col look del cantante che di recente ha sfoggiato una capigliatura tendente al fucsia







Accantonata la fase della sua vita caratterizzata da colori tenui molto amati da Kanye West, Kim Kardashian ha dato una svolta cromatica al suo guardaroba che da ormai qualche tempo è ricco di total look Balenciaga disegnati dall'amico designer Demna Gvasalia. Questa scenografica creazione rosa bubble gum, sarà per sempre associata alla partecipazione dell'imprenditrice al Saturday Night Live dell'autunno del 2021 durante la quale, a quanto pare, ha iniziato a frequentare Pete Davidson Il rosa è uno dei marchi di fabbrica del suo brand e Chiara Ferragni, amante dei colori pop, lo indossa quasi tutti i giorni. Difficile scegliere il suo miglior outft rosa di stagione ma, tra tutti, il minidress con bustier sagomato di Versace indossato per l'after party del Met Gala, merita certamente un posto di primo piano

Il nuovo hairstyle ginger per Halloween GUARDA ANCHE Tutti i video di moda Sensuale e stupenda, sempre coerente col suo spirito glamour, Megan Fox ha offerto ai suoi ammiratori una nuova versione di sé stessa.

Data l'importanza dell'evento, il prestigioso TIME 100 Next Gala, la scelta dell'abito è stata ancora più rigorosa ed ha premiato la casa di moda di Dubai Maison Yeya che ha confezionato per l'attrice un dress con scollo dritto e spacco laterale profondissimo tutto drappeggi in stile Old Hollywood ma più glam.

L'abito, dalla stoffa lucente, ha messo in risalto ancora di più le nuove sfumature ginger della capigliatura dell'attrice, acconciata con onde morbide e fila centrale.

Anche il make-up richiama i bagliori del vestito, specie nell'ombretto, ma l'effetto bold complessivo è stato sottolineato anche dalle labbra dipinte con una tinta opaca bordeaux scarlatto.