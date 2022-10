Balenciaga x Adidas, le prime immagini dell'attesissima collezione

Anche questa volta Balenciaga ha deciso di fare le cose a modo suo e sebbene sui profili social ufficiali del brand non ci sia alcuna traccia sulle prossime mosse dell'azienda - vista l'abitudine di quest'ultima di ripulire il profilo dopo ogni evento o sfilata - non c'è pericolo che i seguaci dello stile di Demna Gvasalia, stilista del marchio, siano sprovvisti dei dettagli sulla vendita della collezione per adidas che partirà il 3 novembre. La selezione di capi e accessori che fondono l'estetica e i tratti distintivi della maison francese e del colosso tedesco dell'abbigliamento sportivo, è visibile in una apposita sezione del sito balenciaga.com e, vista la composizione del drop, si annuncia un successo commerciale più che certo.

I capi e gli accessori nel dettaglio

Tra i vari pezzi spicca una t-shirt scura con il trifoglio che contraddistingue la linea adidas Originals con la scritta Balenciaga il cui lettering ricalca quello di adidas; lo stesso logo in chiave fusion è apposto su un borsone da viaggio (o da palestra) ora ammesso anche come city bag (in sfilata, quella dello scorso maggio alla Borsa di New York, l'accessorio aveva ricordato in tutto e per tutto le sacche usate per rapinare la banca centrale viste in cult come La Casa di Carta).

Ci sono i pantaloni con le tre strisce laterali, questi ultimi tra i pochi pezzi declinati in tonalità vibrant, rosso e azzurro, e i jeans col dettaglio striped sui lati.

Ben fornita la sezione scarpe che comprende stivaletti a calza con tacco sottile e sneakers modello Triple S. In più, delle vere e proprie chicche per collezionisti: una borraccia nera, un paio di orecchini a cerchio con pendente trifoglio e l'irresistibile edizione speciale con strisce della Hourglass, la borsa a mano Balenciaga amatissima dalle star, la preferita di Kim Kardashian.