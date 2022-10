Teatro dell'Elfo, Europa e anti Europa nel Manifesto di Ventotene

I VALORI DELL’UNIONE EUROPEA

approfondimento

World Opera day, i 10 palcoscenici lirici più prestigiosi del mondo

L’Associazione La Nuova Europa, impegnata nella diffusione dei valori solidali dell’Unione europea e nella formazione delle giovani generazioni, ha fondato proprio sull’isola pontina la Scuola d’Europa e il Ventotene Europa Festival convinta, in un momento storico così difficile, del bisogno di ricominciare dai principi ispiratori del Manifesto, a partire dalla lettura e dalla riflessione su quel testo e sulle esperienze delle guerre, delle dittature e della violenza che hanno generato quelle parole. A 100 anni esatti dal giorno in cui, a Milano, Benito Mussolini attendeva l’esito degli eventi a Roma, la lettura risulta particolarmente evocativa. Se la Marcia fosse andata male, il dittatore sarebbe fuggito in Svizzera; se invece fosse andata bene, sarebbe tornato a Roma per ricevere dal Re l’incarico di formare il nuovo governo. E così fu. Centrale il riferimento a Milano, non solo per gli alti rimandi storici del testo e per la tradizione antifascista della città, ma anche perché tra i gli autori del Manifesto c’erano due confinati milanesi, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, e nel 1943 nel capoluogo lombardo fu fondato il Movimento Federalista Europeo che ha irradiato il pensiero elaborato nel documento.