Emigratis, gli ospiti di Pio e Amedeo nella puntata di stasera

Tornano Pio e Amedeo con la terza puntata stagionale di Emigratis - La resa dei conti . Il programma del duo foggiano, promosso quest’anno su Canale 5 dopo i successi degli anni precedenti su Italia 1, sta ottenendo un discreto riscontro di pubblico. Nella puntata che andrà in onda questa sera, mercoledì 11 ottobre, Bufalone e Messicano saranno protagonisti a Miami e Los Angeles per compiere la loro impresa di “scroccare” quanti più soldi (e non solo) ai personaggi noti che hanno la sfortuna di cadere nella loro rete. La voce narrante di Francesco Pannofino rappresenta da sempre il plus che rende il prodotto appassionante e unico nel suo genere.

Sono centinaia i vip che nel corso degli anni sono stati agganciati da Pio e Amedeo, che sono stati usati dal duo comico per le loro scorribande volutamente cafone . I due attori foggiani, infatti, interpretano il ruolo caricaturale degli italiani in vacanza a spese degli altri, incuranti dell’etichetta e delle buone maniere. Loro operano a un livello più alto e vanno a disturbare, talvolta importunare, personaggi noti italiani ma anche di caratura internazionale. Il tutto grazie alla fitta rete di contatti che sono riusciti a costruire. Nella puntata di oggi, le vittime delle loro scorribande saranno Matteo Berrettini , Gianluca Vacchi, Fabio Fognini, Kun Aguero, Marco Mazzoli, Joseph Capriati, Andrea Damante, Martin Garrix . E poi ancora Carl Cox, Daniele Scardina e gli attori di Beautiful Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) e John McCook (Eric Forrester).

Il fenomeno Emigratis

Emigratis è stato un prodotto innovativo al momento della sua uscita, che ha saputo intercettare soprattutto i gusti di un pubblico maschile e giovane. Le scorribande di Pio e Amedeo che, per chi se lo chiedesse, ci fanno ma non ci sono, sono probabilmente ciò che tutti i giovanissimi vorrebbero fare almeno una volta nella vita. Spendere migliaia di euro non propri per lo shopping, le cene di lusso e i locali più alla moda del pianeta è una sorta di moderna “zingarata”, forse un po’ cafona e sopra le righe, ma sicuramente appassionante per un certo tipo di pubblico.