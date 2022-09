Natalia Estrada oggi, che fine ha fatto l'ex moglie di Mastrota. FOTO

11/11 Immagine tratta dal profilo Instagram @mischiantiandrea

Natalia Estrada non esclude di poter tornare in tv, ma solo a determinate condizioni. In un'intervista a Gazzetta.it ha spiegato: “La tv ormai appartiene al mio passato. Non la rinnego ma neppure ne sento la mancanza. Nei palinsesti televisivi non vedo molte idee che possano fare per me. Amo vivere la mia vita in pace, in campagna e viaggiare quando posso. Ma non escludo che se mi proponessero qualcosa di valido e non il solito reality, legato ai cavalli, potrei prendere in considerazione la proposta”