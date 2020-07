Giorgio Mastrota e Natalia Estrada, la loro storia

Giorgio Mastrota parla del suo matrimonio con Natalia Estrada

Quella formata da Giorgio Mastrota e Natalia Estrada era una coppia particolarmente amata dal pubblico italiano. I due sono stati sposati dal 1992 al 1998, periodo nel quale è nata Natalia Jr. La loro unione è però durata otto anni, in seguito ai quali hanno annunciato la separazione.

Ospite di “Storie Italiane”, il conduttore ha avuto modo nel 2019 di parlare di quel rapporto cruciale nella sua vita. È felice al fianco di Floribeth Gutierrez, dalla quale ha avuto due figli, Matilde e Leonardo. Si è però detto molto cambiato: “Diciamo che all’inizio della mia carriera non ero il massimo come compagno e marito. Penso alla mia bellissima storia con Natalia Estrada. Eravamo coinvolti in questo primo successo degli anni ’90. Eravamo la coppia del momento e abbiamo bruciato le tappe. È rimasto un frutto meraviglioso, nostra figlia, ma avevo la testa altrove in quel momento”.

La separazione fu burrascosa, ma l’arrivo del primo nipotino, Marlo, ha dato loro l’occasione di riavvicinarsi. Anche Estrada ha voltato pagina. Negli anni è stata al fianco di Paolo Berlusconi e, dopo la fine della storia, ha ritrovato il sorriso con Andrea Mischianti. I due sono sposati e gestiscono un maneggio a Cortazzone, in provincia di Asti.