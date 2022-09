David Beckham a Milano per girare uno spot per Maserati

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

David Beckham, icona calcistica intramontabile tra gli anni Novanta e Duemila è tornato in Italia ma stavolta il calcio non c’entra. Il campione inglese ha militato per un periodo nella massima serie del nostro Paese vestendo la casacca del Milan ed è tornato proprio a Milano per girare uno spot per una nota casa automobilistica di lusso italiana. Beckham, infatti, già da qualche tempo è brand ambassador di Maserati, che l’ha convocato in Italia per preparare uno dei nuovi lanci pubblicitari per la campagna adv. In particolare, l’ex calciatore e stella della nazionale di calcio inglese, si troverebbe in queste ore nel piccolo comune di Morimondo.