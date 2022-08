Amici, Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono diventati genitori

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, il post

“D’ora in avanti tu chiamami 'Amore', ed io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato” hanno scritto Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta su Instagram, citando Romeo e Giulietta di William Shakespeare. “Oggi 30/08/22 ore 08:18 è nato Romeo Maria Sacchetta, una nuova Mamma e un nuovo Papà. L’emozione è indescrivibile” hanno scritto i due ballerini. Tantissimi i commenti e gli auguri di fan e amici vip, tra cui Elisabetta Gregoraci, che ha scritto “Congratulazioni ragazzi, che meraviglia. Ben arrivato piccolo Romeo”. Auguri anche da parte di Giulia De Lellis, Beatrice Valli, Paolo Ciavarro e Flavio Montrucchio. Nella foto si vede la mano di Giulia, che indossa al dito un anello con la scritta “Mom”, mentre sfiora la manina del nuovo arrivato, che a sua volta stringe il dito del neo papà. Ad annunciare la gravidanza era stato lo stesso Marcello Sacchetta durante una puntata di Amici.