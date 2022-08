Ballo si sposa: gli auguri e l'esibizione di Cesare Cremonini

Cesare Cremonini è stato il testimone di nozze per il suo bassista Nicola “Ballo” Balestri. Per l’occasione, il cantante si è anche esibito per la neo coppia di sposi

Giornata speciale quella di domenica 28 agosto per Nicola Balestri, che ha detto sì alla sua compagna Erika , diventata ufficialmente sua moglie. La coppia ha già due figli, Tommaso e Camilla , ovviamente presenti. Per chi non sapesse chi sia Nicola Balestri, questi è conosciuto con il nome di BalloSballo su Instagram ed è nientemeno che il bassista di Cesare Cremonini .

Cremonini show alle nozze di Ballo

approfondimento

Cesare Cremonini annuncia le date del suo tour autunnale

Ovviamente presente anche Cesare Cremonini, che è stato il testimone di nozze di quello che non è solo il suo bassista, ma uno dei suoi amici più cari. Il cantante ha pubblicato alcune foto dell’evento sul suo profilo Instagram, dove si è presentato alle nozze con un classico vestito nero con cravatta a pois e camicia bianca. In un breve video, invece, si vede Cesare Cremonini impugnare la chitarra pronto a suonare qualcosa per i due neo-sposi. D’altronde, quando hai tra gli invitati un artista del suo calibro sarebbe delittuoso non chiedergli nemmeno un brano del suo sconfinato repertorio. Inoltre, tra le foto ce n’è una in cui il cantante indossa il classico mantello dei re con in testa la corona, probabilmente per un piccolo show durante i festeggiamenti del matrimonio. Cesare Cremonini ha poi scritto un messaggio rivolto a Nicola Balestra e sua moglie Erika: “Tra tutte le esperienze provate nella mia vita, l’amore è quella che più somiglia alla libertà. Auguri amici miei”. Tra gli auguri social spiccano anche quelli di Elisa Toffoli, che si è congratula su Instagram per il matrimonio.