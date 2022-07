Cesare Cremonini annuncia le date del suo tour autunnale

Cesare Cremonini inarrestabile: dopo il tour negli stadi, in autunno tornerà con altre 6 date nei palazzetti. Biglietti in vendita dall’8 luglio Condividi

Cesare Cremonini ha appena concluso il tour estivo negli stadi ma ha già annunciato una nuova avventura in partenza il prossimo autunno. Il cantante bolognese ha rivelato che a partire da novembre inizierà un nuovo tour nei palasport di tutta Italia. Saranno sei in tutto le date della tournée di Cesare Cremonini e nei prossimi giorni è prevista l'apertura della vendita dei biglietti per quello che, come al solito, sarà uno show più che un semplice concerto, come da sempre il cantautore di Bologna ha abituato i suoi fedelissimi.

Tour autunnale per Cremonini: si parte da Roma approfondimento Cesare Cremonini in concerto, parte il tour Cremonini Stadi 2022 I fan di Cesare Cremonini dovranno segnarsi questa data sul calendario, perché l’autore di 50 Special tornerà a cantare il 1 novembre a Roma, con una doppia data nel giorno successivo. Il palco scelto è quello del palazzo dello Sport dove ci si attende il tutto esaurito per entrambi gli appuntamenti. La settimana successiva, il 7 e 8 novembre, Cesare Cremonini sbarcherà nella “sua” Bologna all’Unipol Arena e anche qui ci si attende il sold-out a pochi giorni dall’inizio della vendita dei biglietti. Senza un attimo di respiro, per accontentare le migliaia di fan che non aspettano altro che il suo ritorno sul palco, Cesare Cremonini si esibirà il 13 e 14 novembre al Mediolanum forum di Milano, dove concluderà l’avventura autunnale. È ancora forte l’eco degli spettacoli degli stadi che hanno allietato la prima parte dell’estate e Cesare Cremonini si è già messo all’opera per organizzare e studiare i nuovi eventi per soddisfare l’impagabile sete di concerti, resa ancora più forte dai due anni di sospensione causati dal Covid.

Biglietti e prevendita concerti di Cremonini approfondimento Cinema: anche Cesare Cremonini premiato al 'Marateale' Chi volesse già precipitarsi all’acquisto dei biglietti per il concerto di Cremonini in uno dei palazzetti sopra citati, potrà farlo da venerdì 8 luglio, quando sarà già possibile prenotare il proprio ingresso. I biglietti potranno essere acquistati sul sito ticketmaster, dove da venerdì verranno aperte tutte le date, senza esclusioni. Per le date di Roma e Milano sono previsti i pacchetti Vip lounge mentre per tutte e tre le città in cui si esibirà Cesare Cremonini è previsto il pacchetto Early Entry dedicato a tutti quelli che effettuano l’acquisto dei biglietti nei primissimi giorni di apertura delle vendite.

