Brad Pitt ha patteggiato con i superstiti dell'uragano Katrina

La fondazione di Brad Pitt ha patteggiato un risarcimento di oltre 20 milioni di dollari per i superstiti di New Orleans dell’uragano Katrina Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Si è conclusa con il patteggiamento la controversia legale tra i superstiti dell’uragano Katrina e la fondazione di Brad Pitt, che a seguito del disastro provocato dall’evento naturale estremo aveva fornito moduli abitativi agli sfollati. Tuttavia, le case fornite dalla Make It Right Foundation non erano quelle soluzioni da sogno che erano state prospettate ma case piene di difetti e anche malsane, che si sono dimostrate inadatte a ospitare le famiglie rimaste senza un tetto dopo il passaggio dell’uragano nell’agosto del 2005. Ora, dopo 12 anni da quel tragico evento, è arrivato l’accordo risarcitorio.

La controversia legale approfondimento Angelina Jolie e Brad Pitt, nel 2016 l'attrice accusò l'ex di violenze È stata la stessa Make It Right Foundation a trovare l’accordo extragiudiziario, patteggiando con i superstiti un risarcimento complessivo di 20,5 milioni di dollari. Le famiglie che hanno ricevuto i moduli abitativi promessi dalla fondazione di Brad Pitt sono state 107 ma, nel momento del loro insediamento, tutte (o quasi) si sono rese conto che le abitazioni avevano ingenti perdite d’acqua ed erano piene di muffa. Elementi che rendevano impossibile vivere all’interno di quelle case, tanto che le famiglie hanno deciso di chiamare in causa la fondazione per ottenere un risarcimento. In attesa che un giudice ratifichi e renda valido il patteggiamento e l’accordo, a ogni famiglia coinvolta in questa antipatica vicenda verranno riconosciuti immediatamente 25mila dollari di risarcimento. Il resto verrà erogato successivamente a seguito della visita dei periti, che effettueranno i controlli in tutte le case per determinare il reale valore del danno alle abitazioni. “Sono incredibilmente grato per la volontà di Global Green di farsi avanti e fornire questo importante supporto alle famiglie della Lower Ninth. Abbiamo collaborato nei primi giorni dopo Katrina e siamo molto fortunati ad avere il generoso impegno continuo di Global Green per aiutare ad affrontare le sfide intorno a queste case e ad altri bisognosi”, ha dichiarato Brad Pitt ad accordo raggiunto.

L’uragano Katrina e i suoi effetti GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip L’iniziativa della Make It Right Foundation è nata nel 2007 per cercare di ridare un tetto e dignità ai tantissimi sfollati e sopravvissuti all’uragano Katrina che devastò la costa statunitense meridionale, concentrandosi in particolare su New Orleans. La promessa della fondazione di Brad Pitt fu allora quella di fornire 150 nuove case per le famiglie colpite dal disastro, che andassero a sostituire quelle distrutte. Le case avrebbero dovuto essere all’avanguardia, sicure ed efficienti energeticamente ma, invece, presentarono fin da subito problemi enormi per l’abitabilità. L’uragano Katrina si formò il 23 agosto nel 2005 e si dissipò completamente il 31 agosto 2005, diventando uno dei più potenti e distruttivi uragani della storia americana. Colpì con inaudita violenza l’intera costa del Mississippi e dell’Alabama, oltre che la Lousiana. Sono state almeno 1836 le persone che hanno perso la vita al suo passaggio e si stima abbia causato danni per circa 81,2 miliardi di dollari.