Kylie Jenner, le foto e i video del suo venticinquesimo compleanno

Un compleanno i cui festeggiamenti sembrano non finire mai e che si estendono dalla vita vera ai social, questo lo spirito che ha accompagnato la celebrazione dei venticinque anni di Kylie Jenner che ha tagliato il traguardo del quarto di secolo il dieci agosto trascorrendo la giornata in famiglia e con gli amici in pieno stile, come da tradizione per la famiglia Kardashian.

L'ultima figlia di Kris e Bruce Jenner, oggi Caitlyn, è stata la protagonista dei contenuti social di tutte le sue sorelle che la amano e la considerano sempre la più piccola di casa, nonostante sia ormai mamma di due bambini.

Il brunch per il compleanno di Kylie Jenner approfondimento Kylie Jenner lancia una linea di prodotti corpo alla lavanda Kylie Jenner, imprenditrice con business da capogiro e regina dei social media con oltre trecentosessantacinque milioni di follower solo su Instagram, resta una ragazza semplice al punto da desiderare per il suo compleanno un brunch in famiglia con le sue sorelle.

Il compleanno dell'imprenditrice è iniziato così, a tavola, in compagnia di Kim, Kendall, qualche amica e la piccola Stormi, tutte presenti in un video pubblicato su TikTok, altra piattaforma dove la Jenner è molto seguita. In tenuta rosa, abito e scarpe basse comode, ha salutato i suoi ammiratori condividendo con loro le prelibatezze del brunch domestico dove non sono mancati gli abbracci con le sorelle.

Le Kardashian al completo hanno celebrato la venticinquenne con tanti post sui social conditi da dediche affettuose.

Oltre alle foto più recenti, tra cui spiccano quelle scattate nell'ultimo anno in cui la festeggiata ha portato avanti la gravidanza del suo secondogenito, il pubblico social ha avuto modo di vedere molte foto d'epoca tratte dall'album dei ricordi della famiglia più famosa della tv americana, molte delle quali pubblicate da mamma Kris.



Nelle foto di Kylie da bambina con lei c'è quasi sempre Kendall Jenner, la sorella top model con cui l'imprenditrice ha un legame strettissimo. Ma non mancano anche le foto con Kim, Khloé e Kourtney Kardashian che hanno visto nascere e crescere le due ragazze nate dal secondo matrimonio della madre con le quali si sono sentite parte di un'unica famiglia fin dal primo giorno.

Kylie Jenner, classe 1997, detiene il primato come "World's youngest self-made billionaire ever" grazie a un patrimonio personale di circa un miliardo di dollari. Travis Scott, 28 anni, è un rapper americano. La loro storia d'amore è iniziata due anni fa.

Il party serale coi fuochi d'artificio La festa per il compleanno di Kylie Jenner è proseguita fino a notte fonda con un party cui hanno partecipato certamente parenti e amici. La festeggiata ha pubblicato sui social una serie di scatti in cui appare in abito da sera, un dress chiaro tutto paillettes luminose. Nelle foto si vedono dei fuochi d'artificio, gli stessi che appaiono anche nelle Stories di Kendall Jenner, una serata di divertimento della quale si saprà di più nei prossimi giorni o nelle prossime puntate di The Kardashians, il reality show che vede protagonista l'intera famiglia la cui seconda stagione, che debutterà su Hulu e Disney + visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, dal 22 settembre, è ancora in lavorazione.