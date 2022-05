Kylie Jenner lancia una linea di prodotti corpo alla lavanda

L'influencer da oltre trecento milioni di follower ha dettato il trend per la prossima estate, una stagione all'insegna del self-care e del relax a base di erbe aromatiche Condividi

I seguitissimi profili Instagram ufficiali di Kylie Jenner e della sua linea di prodotti per la pelle Kylie Skin, si sono tinti di lilla per il lancio della nuova collezione di prodotti per il corpo “Lavender Bath”, una esclusiva linea di articoli che sfruttano le proprietà benefiche e rilassanti della lavanda, appunto. La collezione è stata annunciata con anticipo su Instagram, il canale privilegiato dall'imprenditrice e beauty influencer da record, con uno shooting fotografico a tema che, come è successo per le precedenti linee di prodotti, farà certamente crescere l'attenzione del pubblico.



Lo shooting in lilla con Kylie Jenner approfondimento Kylie Jenner e Travis Scott, le foto più belle La stagione invernale è stata senz'altro una delle più difficili di sempre per Kylie Jenner che ha dovuto affrontare le conseguenze delle disavventure professionali del suo compagno Travis Scott ma l'apparizione trionfale all'ultimo Met Gala a New York, per niente sottotono, ha sancito l'inizio di una nuova fase per la ventiquattrenne, ufficialmente tornata in prima linea a pubblicizzare i suoi prodotti di bellezza, anche quelli di make-up, che l'hanno resa celebre nel settore.

approfondimento Kylie Jenner di nuovo mamma: l'annuncio su Instagram Meno presente sulla pubblica anche per via della gravidanza, Kylie Jenner mostra al suo pubblico social da molti milioni di follower la sua ritrovata forma perfetta, esaltata nel servizio fotografico realizzato per la nuova “Lavender Bath Collection” da un body in maglia color lilla che racchiude tre trend per l'estate: la lavorazione a uncinetto, il monospalla e la tonalità – lavanda, appunto – molto in voga. Da vera fashion influencer Kylie Jenner non lascia niente al caso e con l'hairstyle e trecce si conferma una vera icona di stile, in grado di mandare sold out i suoi prodotti già a poche ore dal lancio.



La nuova “Lavender Bath Collection” La nuova linea di prodotti per il corpo alla lavanda, mostrata su Instagram in anteprima, comprende bagnoschiuma e saponi concedersi un bagno rilassante e un olio e una lozione per prendersi cura della pelle, un trattamento completo che include una candela profumata per rendere l'esperienza ancora più piacevole. La collezione sarà online sull'e-commerce Kylie Skin, dal pomeriggio del 23 maggio.