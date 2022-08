Alena Seredova si sposa: l'annuncio su Instagram

L'estate 2022 sarà ricordata per sempre come una stagione speciale per Alena Seredova che, nel mezzo delle sue vacanze in compagnia dei suoi affetti, ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte di Alessandro Nasi , suo compagno dal 2015. La modella e showgirl ha detto sì al papà della sua terza figlia, Vivienne, durante una romantica vacanza nel Mediterraneo. L'annuncio è arrivato su Instagram con una foto pubblicata nelle Stories.

Le vacanze in Grecia di Alena Seredova

La proposta dell'imprenditore torinese per la modella è arrivata durante una vacanza a Mykonos, in Grecia, dove Seredova è arrivata a fine luglio, stando ai post fotografici pubblicati su Instagram. Sul social sono poi stati pubblicati altri scatti che ritraggono la modella in posa coi suoi figli, David Lee e Louis Thomas, nati dal matrimonio con Gianluigi Buffon, e Vivienne che è nata nel 2020, a qualche anno di distanza dall'inizio della love story con Nasi. La più piccola è davvero protagonista dei contenuti del profilo Instagram della modella che ha pubblicato per i suoi quasi seicentomila follower i momenti più belli della sua stagione estiva, comprese delle recenti mini-vacanze ad Alassio e a Capri, a fine maggio.

Secondo le indiscrezioni pubblicate dal settimanale Nuovo, il giorno in cui i due innamorati arriveranno all'altare, potrebbe essere l'occasione per un altro felice evento: il battesimo di Vivienne che non è stato celebrato nelle stagioni della pandemia. Per entrambi gli eventi la data è ancora top secret.