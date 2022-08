Vip in vacanza, Paris Hilton a Portofino

L'imprenditrice ed ereditiera ha scelto come meta delle sue vacanze italiane alcune delle località più ambite dalle celebrità internazionali: la cittadina ligure ma anche il Lago di Como che, ha ammesso, di aver visitato per la prima volta Condividi

Nel suo itinerario, che ha già battuto diverse tappe nel Mediterraneo, c'è anche Portofino, cittadina ligure rinomata nel mondo e meta prediletta delle celebrità statunitensi.

Nel suo itinerario, che ha già battuto diverse tappe nel Mediterraneo, c'è anche Portofino, cittadina ligure rinomata nel mondo e meta prediletta delle celebrità statunitensi.

La Hilton è stata avvistata nella famosa piazzetta nel primo fine settimana di agosto, come provano gli scatti fatti in una gioielleria del posto dove ha fatto, naturalmente, delle compere.



Lo shopping in una gioielleria locale approfondimento Paris Hilton ha indossato i gioielli di Chiara Ferragni La proverbiale passione per lo shopping di Paris Hilton ha trovato sfogo anche a Portofino che offre ai suoi visitatori la possibilità di fare acquisti sia nelle boutique dei grandi marchi di lusso internazionali che nei piccoli negozietti che rivendono articoli artigianali Made in Italy.

Paris Hilton non si è lasciata sfuggire la storica gioielleria Baccerini dove ha provato alcuni gioielli, un'esperienza di shopping documentata con alcune foto pubblicate sul profilo Facebook dello store che ha ampiamente ringraziato l'imprenditrice e socialite per la sua visita.

La Hilton, che è stata a sua volta deliziata dell'accoglienza, ha firmato il guest book del negozio e ha posato con le titolari per una foto ricordo per poi proseguire il suo fine settimana di relax sul suolo italiano.



Le vacanze italiane tra Como e Portofino GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip A Portofino Paris Hilton è stata avvistata in compagnia di suo marito, Carter Reum col quale sta trascorrendo la sua prima estate da sposata. Sempre nel fine settimana la super coppia di vip è stata paparazzata mentre consumava un pasto sul balcone in atteggiamento rilassato. Le foto mostrano la pronipote di Conrad Hilton intenta a chiacchierare e a mangiare col marito con occhiali da sole, cappello da marinaio e abiti leggeri.

Successivamente, la quarantunenne è stata colta dai paparazzi mentre si metteva in posa per il marito, incaricato di scattarle qualche foto sul balcone.

Precedentemente, la coppia ha passato qualche giorno sul Lago di Como, località che la quarantunenne ha vistato per la prima volta. L'informazione è stata divulgata da lei stessa in un post su Instagram nel quale ha racchiuso gli scatti più belli della sua gita nella lussuosa meta lombarda.

Le foto mostrano la Hilton con un look griffatissimo dalle tonalità azzurre, perfetto per scatti che la ritraggono in totale armonia cromatica con il panorama circostante.

