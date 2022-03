Paris Hilton ha indossato i gioielli di Chiara Ferragni

Paris Hilton indossa i gioielli Chiara Ferragni

Nello scatto si vede Paris Hilton indossare una tuta rosa, pezzo della sua personalissima collezione di tute. “Dagli anni 2000, le tute sono state iconiche nel corso degli anni ho collezionato centinaia di tute e sono così entusiasta di lanciare ora la mia collezione di tute iconiche – ha scritto l'ereditiera su Instagram - Ho apprezzato ogni aspetto del processo di progettazione, dalla scelta e dalla prova dei tessuti in velluto più morbidi, alla garanzia che tutte le rifiniture, i dettagli e gli abbellimenti fossero perfetti” ha scritto Paris Hilton. E come accessorio ha deciso di indossare orecchini e collana della collezione Infinity Love di Chiara Ferragni. In particolare l'ereditiera sembra sfoggiare gli Hoops Infinity Love big, al momento sold out sul sito ufficiale del marchio; si tratta di orecchini a cerchio con zirconi bianchi a forma di cuore. Prezzo: 89 euro. La collana è il girocollo Infinity Love con zirconi bianchi a forma di cuore e pietra centrale rosa. Prezzo: 249 euro. Alcuni pezzi della collezione di tute di Paris Hilton sono già esauriti sul sito ufficiale. Con prezzi compresi tra 80 e 118 dollari, la limited edition include cinque stili di felpe con cappuccio, tutti arricchiti da frasi in strass sul retro come "Wifey", "Boss Babe", "Iconic", "Shine On" e, naturalmente, "That's Hot”, una delle frasi tipiche di Paris Hilton.