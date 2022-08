Alessia Marcuzzi: "Lady Facchinetti mi ha salvato la vita". Il post

Alessia Marcuzzi ha rischiato di morire dopo aver ingerito un boccone che le è rimasto bloccato nella trachea. Il suo racconto su Instagram, in cui ringrazia Wilma Helena Faissol che attraverso la manovra di Heimlich le ha salvato la vita

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Una disavventura che ha rischiato di finire in una fatale tragedia, quella vissuta da Alessia Marcuzzi. Durante una cena in un ristorante mentre si trovava a Londra, le si è bloccato un boccone di cibo togliendole il respiro, e per due interminabili minuti ha temuto di soffocare.