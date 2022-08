Jason Momoa si improvvisa stewart e distribuisce lattine di acqua

Jason Momoa ha preso sul serio il suo ruolo di Aquaman, come dimostra un video condiviso sui social da alcuni fan, in cui si improvvisa assistente di volo. Non una bravata o un atto di goliardia a uso e consumo dei social quello di Jason Momoa ma un esempio di attivismo alternativo nel campo della difesa dell’ambiente allo scopo di promuovere un nuovo prodotto da lui stesso creato: l’acqua in lattina. Mentre si fa attendere nelle sale la pellicola che lo vede protagonista nei panni dell’eroe acquatico, l’attore ha preso il volo di rientro a casa, alle Hawaii e ha colto l’occasione per sensibilizzare i passeggeri del suo aereo con un’iniziativa tanto originale quanto gradita

Jason Momoa stuart per un giorno

approfondimento

Con il tipico fiore hawaiano incastrato nella fluente chioma, raccolta in un man-bun elegantissimo, Jason Momoa si è presentato in cabina dai passeggeri spingendo il classico carrello in uso agli assistenti di volo per trasportare le bevande lungo il corridoio. I primi a pubblicare la clip sono stati alcuni fan che, avendolo riconosciuto, non hanno potuto evitare di riprendere la scena così inusuale e, sicuramente, irripetibile. Poi è stato lo stesso attore a proporre sul suo profilo social un video di quel momento, spiegando anche il perché di quell’iniziativa: “È un sogno diventato realtà… Perché non possiamo usare l’alluminio? C’è acqua frizzante, c’è birra frizzante, ci sono bibite gassate. Perché devo avere questa piccola acqua minuscola? Farò l’annuncio sulle Hawaiian Airlines. Sono entusiasta di tornare a casa”.

Con queste parole ha annunciato la sua idea, per poi spiegare bene in cosa consiste il progetto: “Mahalo Hawaiian Airlines per aver permesso a me e alla mia squadra di immortalare questo momento speciale. È un sogno che si avvera. La mia idea di creare Mananalu Water mi è venuta mentre ero su un volo. Sono grato per il vostro sostegno ed è un onore avere la Hawaiian Airlines come prima compagnia aerea a collaborare con Mananalu”.