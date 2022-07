Johnny Depp vende collezione di stampe per circa 3 milioni di sterline

La star di Hollywood ha venduto la sua collezione “Amici ed eroi” che ritrae persone che hanno ispirato la sua vita come Bob Dylan ed Elizabeth Taylor, icone di Hollywood e del rock: “I miei quadri circondano la mia vita, ma li ho tenuti per me e mi sono limitato. Nessuno dovrebbe mai limitarsi”, ha dichiarato l'artista Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Non solo attore, ma anche artista. Johnny Depp ha venduto in poche ore una collezione di stampe da lui create di icone di Hollywood e del rock per circa 3 milioni di sterline (più di 3,5 milioni di euro). Le opere sono state messe in vendita online da Castle Fine Art, che gestisce una rete di gallerie in Gran Bretagna. L’annuncio della possibilità di acquistarle è stato dato dall’attore con un post sul suo profilo Instagram accompagnato da una foto che lo ritrae proprio accanto ai suoi quadri.

Le opere vedi anche Johnny Depp e Jeff Beck star di Umbria Jazz La collezione, intitolata "Amici ed eroi", ritrae persone che hanno inspirato l’attore come Bob Dylan, Elizabeth Taylor, Al Pacino e Keith Richards. “I miei quadri circondano la mia vita, ma li ho tenuti per me e mi sono limitato. Nessuno dovrebbe mai limitarsi”, ha affermato Depp. I 780 pezzi sono stati venduti in poco tempo e le visite sul sito della galleria sono state tali da mandarlo per un breve periodo in crash. Un set di quattro stampe incorniciate è stato venduto per 17.800 euro, mentre una singola immagine è stata pagata anche 4.700 euro.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Johnny Depp (@johnnydepp) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

La conclusione del processo per diffamazione VEDI ANCHE Depp vs. Heard, l'attrice fa appello e invoca il Primo Emendamento Lo scorso giugno Johnny Depp aveva vinto il processo per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard che aveva scritto nel 2018 un articolo di opinione sul Washington Post definendosi “un personaggio pubblico simbolo di violenza domestica”. In modo implicito Heard aveva affermato di avere subito violenze da parte di Depp, sebbene il nome dell’attore americano non fosse mai citato. Depp aveva poi sostenuto che l’articolo avesse avuto impatti negativi sulla sua carriera, aggiungendo di essere stato lui vittima di abusi. Heard è stata condannata a pagare a Depp 15 milioni di dollari di risarcimento per i danni.