Vip in vacanza, Gianni Morandi in Salento

L'estate è iniziata ufficialmente anche per Gianni Morandi che ha pubblicato sui suoi molto seguiti profili social ufficiali uno scatto in tema balneare. Il cantante di Monghidoro ha comunicato con una foto di essere sbarcato in Puglia, più precisamente in Salento, dove trascorre una parte della bella stagione ormai da circa venticinque anni.



La foto della domenica in Salento approfondimento Gianni Morandi a Sanremo: tutte le volte al Festival. FOTO Mare blu sullo sfondo, rocce bollenti e abbigliamento da spiaggia: Gianni Morandi è in vacanza, felice e accaldato sotto il sole della Puglia insieme all'inseparabile moglie Anna, chiamata ad immortalare i primi attimi di relax per il prossimo co-conduttore del Festival di Sanremo. La foto, che restituisce i colori vivaci del Salento, è priva di un'indicazione geografica precisa ma i fan del musicista e cantante, che ben conoscono le sue abitudini estive, sono abbastanza certi che Morandi sia tornato sul litorale ionico, probabilmente al Lido Pizzo, tra Gallipoli e Marina di Mancaversa.

Affezionato alla Puglia, Morandi non ha perso l'occasione per esprimere il suo apprezzamento per le bellezze di questa regione il Sud dell'Italia che lo accoglie con calore da molte estati.

Il suo commento alla foto non ha bisogno di ulteriori specifiche: “Domenica in Paradiso... Salento, Italia” e nella didascalia spunta anche una simpatica bandierina tricolore.



In vacanza sulle note de La Ola GUARDA ANCHE Gossip, tutti i video I follower di Gianni Morandi avranno certamente notato che, anche al mare, in Puglia, il cantante ha posato col cappellino con visiera arancione con la scritta “Jova” che ricorda a tutti lo straordinario sodalizio tra i due artisti che ha dato vita a una delle canzoni più ascoltate di questa stagione, La Ola, scritta da Lorenzo Jovanotti e cantata, appunto, da Morandi.

Il singolo, che ha debuttato ufficialmente lo scorso 15 luglio, sta trascinando il pubblico sia dal vivo che sui social con le sue sonorità estive, latino-romagnole e Morandi, che ha già chiamato a raccolta i suoi follower, si è impegnato a ripostare sui suoi profili i contenuti più belli dei suoi fan.

In particolare, il cantante sta selezionando le migliori clip danzanti, dal momento che la canzone si presta ad essere ballata, sia da soli che in coppia. Lui stesso ha aperto le danze col videoclip ufficiale della canzone rilasciato in rete nei giorni del suo debutto. Il video, che ha la regia di Leandro Manuel Emede, vede Morandi in una veste ancora più allegra e scatenata, anche il suo stile, che dallo scorso Sanremo è curato da Nick Cerioni, riflette lo spirito spensierato e vacanziero del brano.