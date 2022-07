Laura Chiatti, festa di compleanno a sorpresa per i suoi 40 anni

La festa a sorpresa organizzata da Marco Bocci

Una festa colorata, piena di risate, divertimento e musica, con Marco Bocci che è intervenuto anche in consolle a movimentare la serata danzante. Laura Chiatti è piena di gratitudine per la festa di compleanno messa in piedi dal suo consorte in suo onore e lui non ha trascurato davvero nulla: dagli inviti alla dedica sui social che è arrivata puntuale il giorno del compleanno nella quale lui scrive di essere un “ragazzo fortunato” per aver incontrato, e scelto impulsivamente per tutta la vita, la donna che gli ha donato una famiglia.

La neo-quarantenne, a sua volta, ha ringraziato semplicemente il marito pubblicando alcune foto in cui posano teneramente insieme. Entrambi, bellissimi, hanno scattato alcune foto con i due bambini nati dalla loro unione, Enea e Pablo, che hanno, rispettivamente, sette e sei anni.