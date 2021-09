Laura Chiatti pronta a recitare nel film di suo marito Marco Bocci

L'annuncio via Instagram

La notizia è arrivata all'improvviso sul profilo social di Laura Chiatti che normalmente ospita molti suoi scatti privati, un luogo virtuale dove l'attrice dialoga con i fan aggiornandoli con pensieri estemporanei e le foto della sua splendida famiglia.

L'attrice che si è mostrata in uno scatto evidentemente domestico, ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo copione: a capo del progetto, questa volta, ci sarebbe Marco Bocci (FOTO), suo compagno dal 2013. Laura Chiatti e Marco Bocci sono una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo fin dal 2014 quando si sono detti Sì nella Basilica di San Pietro a Perugia. I loro scatti in abiti nuziali hanno riempito i media per settimane. Bellissimi ed innamorati, sono balzati immediatamente in cima alle preferenze del pubblico che ha seguito con attenzione la crescita professionale dei due attori, nel frattempo diventati genitori di Enea e Pablo, le cui avventure vengono spesso raccontate dalla Chiatti, mamma premurosa, proprio via Instagram.

Moglie e marito avevano annunciato una collaborazione importante per l'esordio alla regia di Bocci, il film “A Tor Bella Monaca non piove mai”, basato sull'omonimo romanzo scritto dall'attore stesso del 2016. Nel cast finale della pellicola del 2019, una cruda storia ambientata nella periferia di Roma, compaiono gli attori Andrea Sartoretti e Libero de Rienzo, recentemente scomparso, mentre il ruolo femminile principale, infine, è toccato ad Antonia Liskova. Laura Chiatti commentò che una sua partecipazione ad un film con Bocci era ancora in programma ma nel futuro.