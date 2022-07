Moda estate 2022, 10 offerte da non perdere all'Amazon Prime Day

Bikini, costumi interi, ma anche esclusivi completi con canotta e pantaloncini: i costumi dell'estate sono più convenienti grazie all'Amazon Prime Day 2022! Condividi

Non solo tecnologia: l’Amazon Prime Day 2022 è anche l’occasione perfetta per acquistare i costumi dell’estate! L’abbonamento ad Amazon Prime è gratis per i primi 30 giorni: sottoscrivendolo ora, è possibile approfittare dei tanti vantaggi per l’Amazon Prime Day 2022, per poi decidere se rimuoverlo oppure rinnovarlo per un anno al prezzo di 36 euro l’anno.

Iris & Lilly costume da bagno modellante Costume da bagno contenitivo e modellante, con una delicata fantasia fiorata. Offerta: da 27,99 a 13,69 € Per chi al costume intero non sa rinunciare, il costume da bagno Iris & Lilly è la soluzione ideale. Scollato sulla schiena, è foderato in vita con una rete rinforzata ad effetto contenitivo e modellante. Lavabile in lavatrice, è dotato di spalline regolabili ed è composto per l’80% in poliammide e per il 20% in elastan.

Goldenpoint bikini a fascia monospalla Savana Bikini dorato con reggiseno a fascia monospalla. Offerta: da 29,95 a 20,97 € Perfetto per passare dalla spiaggia all’happy hour, il bikini a fascia monospalla Savana di Golden Point è dotato di spallina regolabile e proposto in una scintillante fantasia lurex dorata. Composto da poliammide (80%), metallica (14%) ed elastan (6%), si chiude posteriormente con un fiocco.

EastElegant costume premaman Costume da bagno intero premaman, stile canotta con pantaloncino. Offerta: da 36,99 a 29,95 € Per chi è in dolce attesa, e non vuole svelare il pancione, il costume premaman di EastElegant è la scelta perfetta. Proposto in un elegante nero (ma disponibile anche in blu con fantasia a ombrellone, fiorato sui toni del blu oppure tropical), è realizzato in morbido tessuto traspirante ad asciugatura rapida. Comodo anche se indossato per tutto il giorno, ha un design che non preme sulla pancia ed è composto per l’82% da nylon e per il 18% da elastan.

ARENA Icons Costume da bagno a due pezzi, in stile sportivo e con tessuto ad asciugatura rapida. Offerta: da 45 a 29,99 € Per le ragazze e le donne più sportive, ARENA Icons propone un bikini ad asciugatura rapida. Sintesi perfetta tra le tendenze streetwear e il dna sportivo di arena, è realizzato in tessuto arena MaxLife Eco. Resiste al cloro, protegge dai UV UPF 50+ ed è l’ideale per gli allenamenti intensivi. Lo slip è a vita bassa.

Adigaber costume da bagno con scollo a V Costume intero con scollo a V profondo e schiena nuda. Offerta: da 24,98 a 19,98 € Sopra un paio da pantaloni palazzo, un jeans oppure un paio di shorts, questo costume di Adigaber si trasforma in un elegantissimo top. Il reggiseno imbottito staccabile fa da supporto al torace, mentre il tessuto sulla pancia è leggermente contenitivo. Disponibile dalla S all 3XL, oltre che nella variante rosa-nero è disponibile anche nelle versioni blu con fiori, nero, nero con pois bianchi, rosso a pois e nero con righine.

Goldenpoint Abu Dhabi Costume a triangolo scorrevole con coppette estraibili. Offerta: da 39,95 a 27,97 € Il tessuto in morbida microfibra soft touch è impreziosito da una fantasia etnica, e da microapplicazioni a perline applicate a mano. Costume a triangolo scorrevole con coppette estraibili, Abu Dhabi di Golden Point si allaccia dietro al collo e è dotato di spalline extra lunghe per una allacciatura frontale.

LOVABLE costume intero shape Tra le offerte imperdibili dell’Amazon Prime Day 2022, il costume intero LOVABLE a fantasia. Offerta: da 99,5 a 55,73 € Costume intero effetto shape, con stampa all over e chiusura pull on. Da lavare a mano, ha un tessuto modellante sulla zona di ventre e fianchi e coppe imbottite a effetto contenitivo.

Bikini Goldenpoint con rouches Costume con reggiseno brassiere con rouches, in una tinta super trendy. Offerta: da 29,95 a 20,97 € In microfibra tinta unita, proposto in rosa e in fucsia, il bikini Goldenpoint ha un reggiseno a brasserie con rouches, spalline regolabili, coppette estraibili e chiusura posteriore con gancio.

FLYILY costume a due pezzi con canotta e pantaloncini Canotta stampata e pantaloncini per questo originale costume a due pezzi, perfetto da mattina a sera. Offerta: da 29,99 a 23,99 € Disponibile dalla M alla 3XL, in un’ampia gamma di colori, il costume FLYILY ha una canotta tankini composta da diversi strati di volant, in posizione strategica. Gli spallacci regolabili si adattano alla figura, esaltano spalle e clavicola. Il pezzo sotto, anziché il classico slip, è un comodo pantaloncino.

ZAFUL - Bikini da donna imbottito Slip alto e sgambato e top fluo per il bikini Zaful con motivo a foglie. Offerta: da 21,99 a 17,59 € In nylon e spandex, il bikini ZAFUL con motivo floreale e chiusura con lacci sul retro è perfetto in spiaggia come in piscina. Il top, in un giallo fluo iper glamour, è perfetto anche con un paio di jeans a vita alta.