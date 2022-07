Cameron Diaz ha confessato di essere stata un corriere della droga

I fatti risalgono agli inizi degli anni ‘90, quando Cameron Diaz si trovava a Parigi. Dopo aver raccolto un po’ di soldi, l’attrice decise di trasferirsi nella capitale francese per tentare la carriera di modella, non riuscendo però nel suo intento. Pertanto inizia a cercarsi un altro lavoro e, un giorno, viene contattata da un’agenzia di spettacolo che le chiede di trasportare una valigia dalla capitale francese in Marocco , contenente dei costumi di scena per un film. Bisognosa di denaro, Cameron Diaz accetta e s’imbarca alla volta dello stato africano. Una volta atterrata, però, le viene chiesto di aprire la valigia e, in quel momento, inizia a sospettare qualcosa. Decide lei stessa di collaborare con la polizia locale, ammettendo di non sapere cosa vi fosse al suo interno . Un’azione che le permette di evitare una condanna di dieci anni per traffico di stupefacenti, perché effettivamente dentro la valigia c’era una partita di droga. Cameron Diaz, infatti, ha spiegato che negli anni ‘90 non c’erano tutti i controlli agli aeroporti che ci sono ora, dunque era più facile trasportare da un paese all’altro roba illegale. Fortunatamente, la vicenda si è risolta senza conseguenze per l’attrice, anzi di lì a pochi mesi fu scritturata da Chris Russell per il film The Mask accanto a Jim Carrey , battendo la concorrenza della playmate Anna Nicole Smith che sembrava essere la favorita per quel ruolo.

La carriera di Cameron Diaz

approfondimento

The Mask ha segnato il debutto di Cameron Diaz sul grande schermo nel 1994. Un esordio che l’ha portata in seguito a diventare una delle icone di Hollywood, soprattutto per quanto concerne le commedie sentimentali. Basti pensare, infatti, a grandi successi come Tutti pazzi per Mary, L’amore non va in vacanza e Notte brava a Las Vegas. Cameron Diaz, però, ha interpretato anche film più dinamici come Charlie’s Angels (e il sequel Charlie’s Angels – Più che mai), oltre a Vanilla Sky, Innocenti bugie e The Box. Il suo ultimo film è Annie – La felicità è contagiosa del 2014, ma presto la rivedremo sul piccolo schermo. Infatti, ella reciterà in Back in action, pellicola che uscirà su Netflix, accanto a Jamie Foxx e Tom Brady. In italiano, Back in action si traduce come “ritorno in azione”, un titolo decisamente inequivocabile in merito al rientro di Cameron Diaz dopo otto anni di assenza.