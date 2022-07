Boris Johnson si dimette, Hugh Grant fa suonare la sigla di Benny Hill

L’iniziativa ironica organizzata da Hugh Grant

Subito dopo l'annuncio delle dimissioni, il noto attore Hugh Grant ha chiesto via Twitter ai manifestanti di far risuonare la musica del Benny Hill Show. Detto, fatto. E' stato così installato un altoparlante nei dintorni che riproduce continuamente la musica del Benny Hill Show, tra gli spettacoli comici più divertenti al mondo. L’iniziativa suggerita da Hugh Grant ha riscosso molto successo, soprattutto perché raccolta da un noto attivista anti-Brexit Steve Bray, anche strenuo oppositore dei Conservatori. Un gesto sicuramente singolare per protestare su quanto sta accadendo in Inghilterra. Ad aumentarne la risonanza, inoltre, è il fatto che qualsiasi giornalista presente, in collegamento per la propria emittente, non può fare nulla per non andare in onda senza quella musica di sottofondo.