Vip in vacanza, Billie Joe Armstrong dei Green Day a Cortona

I mesi di giugno e luglio sono, come da tradizione, il momento migliore per gli appassionati di celebrity per avvistare (e magari incontrare di persona) le star internazionali che ogni estate scelgono il Belpaese per qualche giorno di vacanza e relax. Nelle cronache vip dell'estate 2022, spicca Billie Joe Armstrong , cantante dei Green Day , che ha deciso di trascorrere del tempo a Cortona in compagnia della moglie. I fan, naturalmente, non hanno perso tempo per scattare alcune foto ricordo con lui.

Pranzo e shopping in centro

approfondimento

Cameron Diaz, vacanze con il marito in Umbria: cena a Montone

A poco più di tre settimane dal concerto trionfale dei Green Day che ha dato il via all'apprezzata kermesse Firenze Rocks, Billie Joe Armstrong è tornato in Toscana, attratto come molti dei suoi connazionali dalle meraviglie dell'Italia centrale.

Il leader della band pop punk statunitense, probabilmente alla ricerca di un contesto più tranquillo, lontano dalla folla dei turisti del capoluogo toscano, ha optato per l'aretino, più precisamente per la cittadina di Cortona dove ha goduto di una giornata tranquilla, all'insegna della buona tavola e dello shopping di prodotti locali.

Prima tappa, il ristorante “Al Tocco” gestito da Mirco Bruni insieme allo chef Mattia Santiccioli, dove il cantante è giunto in compagnia di Tré Cool, ovvero, il batterista dei Green Day, il cui vero nome è Frank Edwin Wright III. Dopo la sosta culinaria, Armstrong si è rilassato per le viuzze del centro per un po' di shopping insieme alla moglie, Adrienne Nesser. In entrambe le occasioni, il musicista si è intrattenuto con i gestori delle attività e ha scattato con loro delle foto ricordo immediatamente finite sui social media.