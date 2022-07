Madrid, inaugurata la piazza dedicata a Raffaella Carrà

A Madrid dedicata a Raffaella Carrà una piazza del centro e la data scelta per inaugurare l'intitolazione non è casuale, oltre a essere il giorno dopo il primo anniversario della sua scomparsa, oggi è anche uno dei giorni clou del Gay Pride di Madrid, festa di un collettivo molto legato alla Carrà per il suo impegno in favore dei diritti Lgtb+. Il commento di Sergio Japino

