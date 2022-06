Teatro dell'Opera, Mass” di Bernstein a Caracalla dal 1°luglio

Va in scena nella suggestiva location delle Terme di Caracalla, la prima rappresentazione in Italia dell’Opera in forma scenica. “Mass” di Leonard Bernstein, firmata da Damiano Michieletto con orchestra, coro e corpo di ballo del teatro dell’Opera di Roma Condividi

Trova la sua prima realizzazione scenica in Italia il capolavoro di Leonard Bernstein Mass(Messa), che il Teatro dell’Opera di Roma propone per la sua stagione estiva alle Terme di Caracalla a partire da venerdì 1° luglio, con repliche domenica 3 e martedì 5, sempre alle ore 21. La nuova produzione dello spettacolo è affidata al regista Damiano Michieletto, che dopo il successo delRigoletto al Circo Massimo nell’estate 2020 torna a lavorare a Roma, per la prima volta a Caracalla. Sul podio, al debutto con la fondazione capitolina, il direttore d’orchestra Diego Matheuz, tra i più affermati musicisti provenienti da “El Sistema”, il modello didattico-musicale fondato in Venezuela da José Antonio Abreu.

Il "pezzo teatrale per cantanti, musicisti e ballerini" su testo dello stesso Bernstein, con versi aggiuntivi di Stephen Schwartz, è stato commissionato da Jacqueline Kennedy e rappresentato per la prima volta, per la sua inaugurazione, al Kennedy Center (John F. Kennedy Center for the Performing Arts) di Washington D.C. l'8 settembre del 1971. La prima europea risale invece al 1973 e fu data a Vienna. Il lavoro nasce per essere messo in scena teatralmente ma nel nostro Paese, fin a ora, era stato eseguito solo in forma di concerto.

Mass fu pensata in un primo momento come una messa tradizionale. Bernstein optò poi per un'opera teatrale piuttosto sperimentale, basata sulla Messa tridentina della Chiesa cattolica romana. Nel libretto, i frammenti liturgici veri e propri sono mantenuti e cantati in latino, con l'eccezione del Sanctus che comprende versi in ebraico. Ci sono poi testi aggiuntivi in lingua inglese di Bernstein stesso, ma anche di altri autori come Stephen Schwartz e Paul Simon. L'idea dell'opera fu fortemente influenzata da alcuni avvenimenti coevi alla composizione: i funerali di Robert F. Kennedy nella cattedrale di San Patrizio a New York, nel 1968; le celebrazioni del bicentenario della nascita di Beethoven, nel 1970; e la composizione da parte di Bernstein di un breve brano destinato al film "Fratello sole, sorella luna" di Franco Zeffirelli, poi ritirato. L'opera venne interpretata da una parte dell'opinione pubblica e politica come una presa di posizione di Bernstein contro la guerra in Vietnam, il Presidente Nixon non partecipò alla prima e persino l'FBI ne seguì la genesi.