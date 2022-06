Hoara Borselli, ex compagna di Zenga al centro delle polemiche social

Ex modella e attrice, ex fidanzata di Walter Zenga, attualmente opinionista nei talk show di Mediaset, in queste ore Hoara Borselli si è attirata le ire della rete per via di un suo tweet. "A 15 anni lavoravo in un bar per un gelato, sacrificio ragazzi", questa la sintesi del messaggio che ha pubblicato il 25 giugno sul social network dell’uccellino azzurro. Tantissime le reazioni, tra ironia e rabbia

Hoara Borselli è una personalità televisiva che nelle ultime ore si ritrova al centro di una polemica nata in rete: questa vip lo scorso 25 giugno ha twittato un commento che tocca nel vivo i giovani, ricollegandosi alla questione scottante della mancanza di personale nei bar e nei ristoranti, lo "scandalo" di cui si lamentano i gestori di locali della ristorazione in questi mesi.

Ma è bene fare un passo indietro: ex modella e attrice, ex fidanzata di Walter Zenga, attualmente opinionista nei talk show di Mediaset, Hoara Borselli è un personaggio noto. E, in quanto tale, è più esposta agli hater, ai commenti critici e a chi non le permette uscite come quella che ha fatto lo scorso 25 giugno su Twitter.



"A 15 anni lavoravo in un bar per un gelato, sacrificio ragazzi", questo è il messaggio in sintesi di quanto è stato postato da Borselli sul social network dell’uccellino azzurro. Il messaggio completo lo potete leggere nel tweet pubblicato sul suo profilo, che trovate in fondo a questo articolo (ma il testo completo lo trovate anche nel prossimo paragrafo).