Dalla strada al palco, cosa c'è da sapere sullo show condotto da Nek

Al via da questa sera, martedì 28 giugno, su Rai2, Dalla strada al palco , un nuovo programma condotto da Nek e dedicato agli artisti di strada. Prodotto da Rai in collaborazione con Stand by me, con la regia di Sergio Colabona, Dalla strada al palco permette a cantanti, musicisti e artisti di strada di esibirsi in prima serata fino al premio finale dedicato al migliore, scelto dal pubblico. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul programma.

Nek, le sue parole

Nek non è nuovo alla conduzione: ha già preso parte ai programmi Seat Music Awards – Viaggio nella musica, in onda nel 2020, e Seat Music Awards – Disco Estate, in onda nel 2021. Quella di Dalla strada al palco, però, sarà una bella prova di conduzione in solitaria che potrebbe aprire definitivamente al cantante un nuovo percorso professionale. Su Instagram Nek ha pubblicato un video spot del programma, nel quale si vede il cantante e conduttore esibirsi come artista di strada, tra la sorpresa e la gioia dei presenti che gli hanno persino regalato qualche moneta. “Vi giuro che mi sono divertito da morire a suonare e cantare per strada – ha scritto su Instagram - Prima volta in assoluto, mezz’ora niente più. Però in quei minuti ho respirato un po’ dell’energia che passa attraverso gli artisti di strada. Talenti autentici di ogni forma d’arte che non conoscevo e che rispetto profondamente soprattutto per la scelta libera che hanno fatto e fanno tutti i giorni”. A Tv Sorrisi e Canzoni Nek ha spiegato cosa gli piace di questo show: “Il fatto che non sia un talent – ha precisato - Infatti non ci sarà una giuria ma sarà solo il pubblico a giudicare. E poi non si tratta di artisti in cerca di fama, ma che si esprimono liberamente e sono lontani dalle logiche del mercato discografico”.