Adidas x Gucci, la borsa di Benedetta Porcaroli è il pezzo più ambito

L'attrice romana, che da diverse stagioni ha un posto speciale nella Gucci Family, ha posato con una coloratissima borsa a tracolla che ben rappresenta lo spirito della collab del colosso sportivo col brand di Alessandro Michele



La voglia di libertà e di giornate da passare all'aria aperta passa anche per lo stile, lo sanno bene i follower di Benedetta Porcaroli che premiano con tanto entusiasmo e molti like le scelte di moda dell'attrice di Baby, non solo uno dei giovani talenti più interessanti del grande e piccolo schermo ma anche musa di Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, che non manca di far indossare a alla sua ambassador speciale i pezzi più desiderati delle sue collezioni.

La borsa a tracolla adidas x Gucci esibita in uno degli ultimi post dell'attrice romana non fa eccezione: questo coloratissimo accessorio si candida a uno dei più ambiti dell'esclusiva collab.



La foto dell'attrice con la Horsebit 1955 adidas x Gucci approfondimento Jessica Chastain protagonista della nuova campagna Gucci È in circolazione dal 7 giugno ma è già una delle collezioni più social di sempre: a poco più di venti giorni dall'arrivo negli store fisici e online, adidas x Gucci conferma e supera le aspettative di gradimento da parte degli amanti della moda che anche quest'estate hanno scelto di puntare sull'attitude sportiva e super glamour dei pezzi che miscelano in maniera divertente e fantasiosa i codici stilistici del marchio del lusso italiano e del colosso sportivo tedesco.

Benedetta Porcaroli, sempre attenta alle ultime tendenze, non poteva lasciarsi sfuggire uno scatto con la Horsebit 1955, una borsa a spalla in pelle caratterizzata dall'intreccio dei motivi del trifoglio adidas e della doppia G della Maison. Rossa, panna e blu, la borsa è ideale per l'abbigliamento da giorno, e mostra il perfetto incontro tra le estetiche dei due marchi, assolutamente riconoscibili e in perfetta armonia. Dallo spirito nostalgico verso le decadi del passato che sono di grande ispirazione per Alessandro Michele, questo accessorio è stato ideato per essere amato anche dai giovanissimi, quella Generazione Z cui appartiene la Porcaroli che usa i social media come un vero e proprio catalogo da sfogliare per cercare le idee giuste per uno shopping sempre più digitale e veloce.

L'aumento della domanda di borse di lusso approfondimento Venduta per 158mila euro la borsa Hermès più cara di sempre Con i sandali bassi e comodi, l'abito a camicia oversize e gli occhiali da sole, Benedetta Porcaroli, dimostra che lo stile dei suoi coetanei è semplice, rilassato e griffatissimo. Nel look della quotidianità, dal lavoro al tempo libero, gli accessori giocano un ruolo centrale per esprimere il proprio stile personale e non è un caso che proprio le borse firmate di lusso, bene che non ha mai davvero conosciuto un calo in termini di acquisti, siano oggi in cima alla domanda dei consumatori che sempre più spesso decidono di investire in una borsa il cui valore nel tempo può anche aumentare, specie se si tratta di pezzi a edizione limitata o esclusivi, come nel caso della collezione adidas x Gucci.

Nel vasto mercato dei beni di moda di lusso, le borse sono da sempre le osservate speciali. L'analisi di questo segmento, oltre a rivelare un trend ascendente dal punto di vista squisitamente economico (a tutto vantaggio della manifattura e dell'artigianalità italiane), dice molto anche delle dinamiche sociali del pubblico degli acquirenti, in buona parte femminile. La fascia di donne che è interessata allo shopping di borse di lusso raggiunge obiettivi economici che provano emancipazione e buoni livelli occupazionali, un dato che fa bene a tutti i settori, non solo quello della moda.