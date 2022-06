Kim Kardashian definisce Kanye West "il miglior papà"

Tutti i papà nella vita di Kim Kardashian

approfondimento

Pete Davidson è tornato sui social dopo le offese di Kanye West

Kanye West, il rapper che lo scorso anno ha cambiato il suo nome in Ye, è sempre nei pensieri di Kim Kardashian nonostante le tensioni che hanno accompagnato le ultime due stagioni legate alla richiesta di divorzio da parte dell'imprenditrice che, dopo la separazione ufficiale, ha anche ripreso il suo cognome da nubile.

La più famosa delle Kardashian è molto coinvolta emotivamente dalla festa del papà che celebra ogni anno con la pubblicazione di tenere foto ricordo in cui rende omaggio alle figure paterne che l'hanno guidata nella vita.

Se il posto d'onore spetta a suo padre, l'avvocato Robert Kardashian, primo marito di Kris Jenner scomparso prematuramente quando l'imprenditrice era adolescente, Kim Kardashian non dimentica mai di menzionare nella storia della sua vita familiare l'atleta Bruce Jenner, oggi Caitlyn Jenner, che ha praticamente allevato sia Kim che le sue sorelle come un vero padre. Nella saga dei papà di casa Kardashian, l'ultimo arrivato, in ordine di tempo, è dunque Ye, sempre descritto come un padre amorevole e attento da parte dell'imprenditrice. Nella didascalia delle foto scelte Kim scrive: “Grazie per essere il miglior papà per i nostri bambini e per amarli nel modo in cui li ami. Buona festa del papà Ye”.