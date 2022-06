The Kolors, incidente d’auto prima del concerto in Molise

La band si è scontrata con un camion che viaggiava contro mano sulla strada per Venafro, in provincia di Isernia. Fortunatamente nessuno dei membri ha riportato danni. La foto condivisa da Stash

Erano diretti a Venafro, in provincia di Isernia, i The Kolors quando, nel pomeriggio del 16 giugno, si sono visti arrivare davanti un camion che marciava contromano, incappando in un incidente d’auto dal quale sono usciti sicuramente spaventati ma fortunatamente incolumi. A raccontarlo è stato Stash, con una story sul suo profilo Instagram. Nella foto condivisa dal leader della band si vede il vetro rotto dell’auto su cui viaggiava il gruppo, mentre in lontananza si nota un carro attrezzi.