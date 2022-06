Sono rimasti delusi i fan di Paris Hilton e di Tom Cruise quando hanno scoperto l'inganno dietro alla clip da migliaia di visualizzazioni che sta spopolando su Tik Tok . Le due celebrity, insieme prima di una proiezione di Top Gun: Maverick, hanno finto un'intesa speciale ma in realtà la scena è completamente falsa. Non è tutto: accanto alla vera ereditiera non c'è la star del cinema bensì un suo famoso sosia, il comico Miles Fisher che già ha dato prova di sapersi calare perfettamente nei panni del ben più famoso attore grazie a un programma di intelligenza artificiale che sfrutta la tecnica del deepfake.

Il falso creato con l'intelligenza artificiale

Tik Tok è diventato l'ultima vetrina per mettere in mostra talenti ma anche incredibili simulazioni rese del tutto credibili da tecniche che gli specialisti e gli appassionati di intelligenza artificiale hanno imparato a conoscere da qualche anno. Il deepfake, definito anche l'ultima frontiera delle fake news, è una tecnica usata per sintetizzare alcune immagini e video per ricrearne di nuove partendo da quelle originali.

Grazie a questa possibilità, l'attore e comico Miles Fisher è stato in grado di entrare perfettamente nei panni e nella faccia, letteralmente, di Tom Cruise, come certamente sapranno i fan del divo e i follower del suo sosia che sui suoi profili social ufficiali mostra agli utenti i suoi veri lineamenti. Il comico certamente ricorda la star di Top Gun ma nella realtà non è così identico al protagonista del noto cult. Del resto, non tutti gli utenti avevano ritenuto vera la clip poiché l'attore non sarebbe alto quanto l'ereditiera co-protagonista del filmato.