Il bacio immortale tra Liz Taylor e Richard Burton all’asta come NFT

Il celeberrimo bacio tra Liz Taylor e Richard Burton verrà messo all’asta come NFT, in un inedito formato digitale. Il bacio che i due divi si scambiarono a Ischia, fino a ora conosciuto soltanto in veste fotografica, è ora ricostruito per la prima volta in un formato digitale che mostra come in un video quella famosa sequenza fotografica. L'importanza di quel bacio nella storia di Hollywood e del costume e società in generale è dato dal fatto che proprio quel gesto di affetto fu quello che ufficializzò la relazione tra i protagonisti di una delle pellicole tra le più famose del 1962, ossia Cleopatra. Un kiss che sancì l’amore anche fuori dal set di due divi della Hollywood d’oro, quella della cosiddetta Golden Age del cinema americano, non poteva che essere esso stesso dorato. E anche l’NFT che sarà messo all'asta il 18 giugno 2022 su ItaliaNFT promette cifre dotatissime… Ricordiamo che si tratta di un bacio scandaloso, nel senso che Burton era sposato. Il filmato è stato realizzato dalla Marcello Geppetti Media Company, che ha usato negativi originali e tecniche di morphing.

Elizabeth Taylor e Richard Burton si scambiano un bacio sul tetto di un motoscafo a Ischia, questo immortala il celebre scatto. È l’ultimo giorno delle riprese italiane del kolossal Cleopatra, una delle uscite cinematografiche più importanti del 1962 e in generale degli anni ’60 (per non dire proprio in generale, nel senso di uno dei film più importanti della storia del cinema). La foto fece il giro del globo e diede il via a un interesse morboso da parte dei giornali, dei paparazzi e del pubblico alla vita privata dei due attori, un interesse tale da alimentare un dibattito enorme nell'opinione pubblica. Si trattava di uno scoop mondiale, oggi fatto resuscitare grazie alle tecniche sofisticate di morphing che sono state applicate ai negativi originali. Il risultato è quello di un filmato realistico in alta risoluzione, qualcosa di così ben fatto che sembra di essere davanti agli Elizabeth Taylor e Richard Burton degli anni Sessanta, proprio lì a Ischia.

ItaliaNFT è il primo marketplace dedicato alla valorizzazione dei beni digitali del Made In Italy. Non poteva quindi esserci posto migliore per mettere all'asta l’NFT del bacio tra Elizabeth Taylor e Richard Burton.

L'importanza di questo e NFT è enorme poiché ricrea il primo scoop digitale della storia, aprendo inoltre un varco a una nuova frontiera per la Digital Art applicata agli archivi fotografici. Con questo primo step, infatti, si inaugura l’era degli NFT di foto d’epoca, di repertorio d’archivio e di tutto ciò che nel Nuovo Millennio parlava una lingua non più adatta alla Gen Z e ai suoi discendenti insomma.

Con il drop del bacio immortale firmato Geppetti, ItaliaNFT prosegue il percorso di rinascita in digitale di molte eccellenze italiane. La piattaforma è stata inaugurata alla fine del 2021.



Il bacio scandaloso



Non è un caso che sia stata la Marcello Geppetti Media Company a occuparsi dell’NFT: nel giugno del 1962 è stato infatti Marcello Geppetti a scattare la foto dello scandalo, uno scatto che ha “costretto” Richard Burton a sposare Liz Taylor. Di certo una foto che ha rovinato la precedente vita di Burton, sposato e con figli come era allora.

I due divi si trovavano al largo delle coste di Ischia quando il fotografo Geppetti riuscì a fermare per sempre quel bacio. La foto fece scandalo e fece storia, tanto che il New York Post la inserisce al primo posto nella classifica delle “7 most legendary Paparazzi photos”.



“Solo i fotografi credevano a questa storia, perché solo i fotografi sapevano la verità e non era pubblicità per il film”, ha dichiarato Marcello Geppetti in un’intervista.