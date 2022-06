Scenario pubblico, a Catania il convegno “Una danza più in equilibrio”

L’11 e il 12 giugno si tiene “Una danza più in equilibrio - visioni, idee e proposte per uno sviluppo organico della danza in Italia”, una due giorni di incontri che coinvolge operatori, artisti e studiosi del settore promossa da Scenario Pubblico / Compagnia Zappalà Danza (Centro nazionale di Produzione della Danza) e curata da C.Re.S.Co - Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea. Un’occasione per confrontarsi dal vivo sulle possibili politiche di coesione del settore della danza in Italia