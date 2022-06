Elisabetta Canalis salirà sul ring per un incontro di kickboxing

Nuovo debutto per Elisabetta Canalis che, dopo diverse trasmissioni televisive, salirà per la prima su un vero ring. Infatti, l’ex velina affronterà Rachele Muratori in un incontro di kickboxing in programma sabato 18 giugno alla Reggia di Venaria Reale Condividi

Da ex velina a lottatrice il passo è breve. Elisabetta Canalis, showgirl lanciata da Striscia la notizia tra il 1999 e il 2002 nel ruolo di velina mora accanto alla bionda Maddalena Corvaglia, è pronta a salire sul ring. La donna, infatti, è da sempre appassionata della disciplina del kickboxing e, dopo averlo praticato per anni, si è decisa a disputare un incontro agonistico. L'appuntamento è fissato a sabato 18 giugno alla Reggia di Venaria Reale in provincia di Torino, dove affronterà Rachele Muratori.

I dettagli della sfida approfondimento Elisabetta Canalis, il video dell’allenamento L’incontro è stato organizzato in occasione della XII edizione del The Night of Kick and Punch, evento dedicato a tutti gli sport che si disputano all’interno del ring. Angelo Valente, ex campione del mondo della disciplina che spesso si allena con Elisabetta Canalis, ha convinto la showgirl a sfidare Rachele Muratori. Nel corso della serata nella Reggia di Venaria Reale sono previsti dieci incontri e, oltre allo scontro Canalis-Muratori, c’è in ballo anche una sfida che assegna il titolo mondiale dei pesi gallo. L’incontro di kickboxing si svolgerà sulla distanza di tre riprese dalla durata di un minuto e mezzo ciascuna. Le regole seguiranno quello dello stile low-kick, ossia si possono dare pugni nelle seguenti parti: gambe, corpo, dalla cintola in su e sul volto. Per la precisione, il debutto sul ring della Canalis era previsto nel dicembre 2021, ma a causa di un infortunio è stata costretta ad alzare anticipatamente bandiera bianca. L’ex velina è una vera e propria atleta perché, oltre a praticare il kickboxing, in passato si è dilettata nell’equitazione, poi nel muay thai e nel krav maga, quest’ultima disciplina che riguarda tecniche di autodifesa delle forze israeliane. Insomma, una vera e propria sportiva che si appresta a dare il meglio contro Rachele Muratori, forte anche dei 3,2 milioni di follower che la sosterranno.

La carriera di Elisabetta Canalis approfondimento Elisabetta Canalis parla della sua dieta su Instagram Come affermato in precedenza, la sua popolarità si deve al ruolo di velina di Striscia la notizia dal 1999 al 2002. Abbandonato il bancone del TG più irriverente della tv italiana, la Canalis si è cimentata spesso nel ruolo di co-conduttrice in programma di svariati genere, da quello sportivo come Controcampo (dal 2002 al 2007), a quello musicale come il Festivalbar (2007) e il Festival di Sanremo (2011), ma anche in programmi comici come Zelig 1 (2013 e 2014). Vanta sei film apparsi sul grande schermo, tra cui il cinepanettone Natale a New York (2006) al fianco di Christian De Sica, ma anche La fidanzata di papà (2008) e A Natale mi sposo (2010), questa volta con Massimo Boldi. Sul piccolo schermo, invece, vanta ruoli in sitcom come Love Bugs (2005) e Così fan tutte (2009), ma anche in fiction come Carabinieri (dal 2003 al 2004), Fratelli Benvenuti (2010) e L’isola di Pietro 2 (2018). Dopo le relazioni con il calciatore Christian Vieri e il popolare attore George Clooney, il 14 settembre 2014 si è sposata con il chirurgo Brian Perri. I due hanno una figlia di nome Skyler Eva, nata il 29 settembre 2019. Da quando è diventata la signora Perri, Elisabetta Canalis risiede a Los Angeles.