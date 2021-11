Elisabetta Canalis parla della sua dieta su Instagram

Come fa Elisabetta Canalis a tenersi in forma? A questa e ad altre domande ha risposto direttamente la conduttrice 43enne, nonché ex velina di Striscia la notizia.

Elisabetta Canalis ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei fan in merito ad allenamenti e dieta. Prima di tutto la showgirl ha fatto sapere di bere molto. "Cerco di bere tre litri d'acqua al giorno", ha scritto. Poi ha rivelato cosa mangia in una giornata tipo. "Colazione con i cornflakes, a pranzo frullato di banane , proteine in polvere e burro d'arachidi. A cena mangio tutto, carboidrati e proteine". Non mancano "integratori ed elettroliti" anche se "non sono molto precisa".

Elisabetta Canalis, come si allena

Per l'ex velina lo sport è molto importante. “Cerco di fare 3 volte in totale tra boxe e kickboxing. Ora ho iniziato a fare anche un allenamento più completo con i pesi. A volte faccio pilates. Non ho una routine precisa…”, ha spiegato ai suoi follower. E poi la beauty routine: "Uso creme molto buone. Cerco trattamenti che agiscano sul collagene e sulle macchie solari, provo quello che mi ispira, ma niente da cui non si possa tornare indietro". Nonostante tutto, anche per Elisabetta ci sono donne che “minano” la sua autostima. Una di queste è sua suocera. La showgirl ha recentemente postato su Instagram una storia con la madre del marito Brian Perri, spiegando “Mia suocera ha 93 anni, si è presa due volte il Covid, ha partorito 12 figli, guida, si allena con un personal trainer e mi sta raccontando del suo boyfriend dell’high school. Autostima addio” ha scherzato. “Penso che il suo segreto sia aver cresciuto 10 maschi e 2 femmine”.

Elisabetta Canalis alias Little Crumb

Alcuni fan hanno chiesto ad Elisabetta come mai su Instagram abbia scelto il nome “little crumb”. “Mio padre da piccola mi chiamava briciolina (little crumb in inglese), quando ho creato questo account su Instagram volevo rimanesse anonimo e fotografavo solo i numeri 12 che vedevo dappertutto, poi però le persone hanno iniziato a trovarmi e non ho mai avuto davvero voglia di cambiare il nome col mio vero” ha spiegato.