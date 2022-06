Cats, il musical per la prima volta ambientato a Roma. Da dicembre

Un musical iconico cambia ambientazione e si fa un po' più italiano. La PeepArrow Entertainment di Massimo Rome Piparo, in collaborazione col Teatro Sistina di Roma, è pronto a trasportare Cats a Roma. La nuova versione dello spettacolo con musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del Premio Nobel T.S. Eliot , avrà la sua Opening Night ufficiale al Teatro Sistina di Roma il prossimo 7 Dicembre per poi proseguire in tour a Milano e nel resto d’Italia.

Cats, al suo debutto nel 1982 a Broadway (dopo un anno di successo nel West End londinese) è stato prodotto in origine dal veterano Cameron Mackintosh e dalla Società di Sir A.L. Webber, The Really Useful Group. La canzone Memory è stata incisa da 150 artisti diversi tra cui anche Celine Dion, Luciano Pavarotti, Barbra Streisand, Placido Domingo, José Carreras, Milva, Ute Lemper, Susan Boyle e nel recente film del 2019 da Jennifer Hudson. La produzione italiana aprirà a dicembre 2022 per celebrare i 40 anni dal debutto a Broadway (1982), dove ha fatto registrare fino al 2006 il record mondiale di repliche consecutive, restando ancora oggi, tra i primi quattro Musical più rappresentati della Storia.

È una meravigliosa miscela di fantasia, dramma e romanticismo: in una speciale notte dell'anno, tutti i gatti Jellicle si incontrano al Ballo Jellicle dove Old Deuteronomy, il loro saggio e benevolo capo, sceglie e annuncia chi di loro potrà rinascere ad una nuova vita da Jellicle. Nella colonna sonora c'è anche il classico indimenticabile Memory.

Cats, musical di Andrew Lloyd Webber del 1981, è uno dei più famosi nel mondo: ha battuto tutti i record di longevità, spettatori e incassi. È stato visto da oltre 73 milioni di persone e ha affascinato il pubblico in oltre 300 città in tutto il mondo. La trama è basata sul libro di Thomas Stearns Eliot Old Possum’s Book of Practical Cats, raccolta di poesie nella quale i gatti sono i protagonisti.

L'AMBIENTAZIONE A ROMA

Per la prima volta al mondo, il Cats di Massimo Romeo Piparo ha ottenuto dall’autore l’autorizzazione ad essere ambientato a Roma, città ben nota nel mondo per le sue colonie feline e per l’amore particolare verso questo animale domestico divenuto ormai compagno di vita di tante famiglie. In particolare il Cats italiano sarà ambientato in una ipotetica e futuristica “discarica” di opere d’arte, di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo. Tra statue di Marco Aurelio, frammenti di Bocca della verità, capitelli, colonne e altri reperti. Tutto di misura “gigante” per rendere ancora più spettacolare e magica l’umanizzazione dei gatti. Oltre la musica- che resta centrale- e la danza (Cats ha fatto Storia proprio per aver avviato il genere del dance-musical), un ruolo molto importante nella confezione dello show avranno l’illusionismo, la magia e gli effettisti speciali, che saranno affidati al gatto-mago Mr.Mistoffelees interpretato da un’eccellenza italiana dell’illusionismo contemporaneo.

LE PAROLE DI MASSIMO ROMEO PIPARO

“Sarà un’occasione- commenta Piparo- per ribadire ancora una volta a tutto il mondo, la centralità culturale e artistica della Capitale italiana, della sua Storia e del fascino che può conferire a storie prettamente anglosassoni come questa dei gatti Jellicle narrati da T.S.Eliot. Lo spettacolo - continua il Regista- sarà riadattato, restando come sempre fedelissimo alla partitura musicale e allo spirito voluto dai suoi creatori, e avrà un’aderenza completa al gusto del pubblico italiano. I personaggi-gatti porteranno tutti uno stile e un carattere molto in linea con la nostra abitudine di interagire con questo animale-compagno di vita.”