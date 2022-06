Verdetto Johnny Depp-Amber Heard: le reazioni

L'attrice è stata giudicata colpevole di diffamazione verso l'ex marito, che a sua volta l'ha danneggiata definendo le sue accuse "un imbroglio". Forte l'onda di supporto per Depp, ma c'è chi riflette sulla valenza che la decisione della giuria di Fairfax potrebbe avere sul #MeToo e in generale sulla libertà delle donne Condividi

Dopo sei settimane di udienze, deposizioni e testimonianze, la giuria della corte di Fairfax, Virginia, ha deciso: Amber Heard ha diffamato Johnny Depp, accusandolo di violenza domestica - pur senza mai nominarlo - in un articolo scritto per il Washington Post (LO SPECIALE SUL PROCESSO). Dovrà risarcirlo con 10,5 milioni di danni e 350mila dollari per danni punitivi. L'attore dovrà invece pagare all'ex moglie 2 milioni dollari per aver definito le sue accuse "un imbroglio". Particolari scabrosi e dettagli inquietanti della loro relazione di odio e amore hanno trasformato la vicenda giudiziaria privata in un grande caso mediatico: diverse celebrità e personalità pubbliche hanno reagito alla decisione della giuria. Colpisce quella dell'ex presidente Usa Donald Trump, come citato dal New York Post. "Credete a tutte le donne... tranne che Amber Heard", ha detto il magnate americano, parlando di un "caso che potrebbe aver messo fine alla rabbiosa nozione femminista per cui tutti gli uomini sono colpevoli finché non si dimostra che sono innocenti. Lei è terribile!".

Chi supporta Depp e chi supporta Heard vedi anche Johnny Depp suonerà con Jeff Beck in Italia nel tour estivo, ecco dove Molti altri nomi del mondo dello spettacolo hanno supportato l’attore. Lo hanno fatto ad esempio il musicista Ryan Adams - a sua volta accusato più volte di violenza - che ha commentato il post con cui Depp ha accolto il verdetto con emoji di cuore e fiamme e la star di Pretty Little Liars Ashley Benson, che su Twitter scrive semplicemente “Sì”, in supporto a Depp. Numericamente meno folta la schiera di sostenitori di Heard, tra cui spicca la comica Amy Schumer, nome di punta del Saturday Night Live. Sul suo Instagram, come riporta Page Six, Schumer scrive: “Ogni donna che sceglie di comportarsi come un normale essere umano deve essere avvisata che le armi dello status quo la tratteranno come se fosse una sporca barzelletta… Avrà bisogno di sorellanza”.

Il #MeToo vedi anche Johnny Depp e Amber Heard, al processo testimonia Kate Moss C’è chi nella decisione della giuria di Fairfax vede il tramonto del movimento #MeToo, che negli anni ha invitato le donne vittime di ogni tipo di violenza ad alzare la voce contro i propri aggressori. L’editorialista del Guardian Moira Donegan parla del verdetto come di un incoraggiamento “all’uso sbagliato del sistema legale da parte di uomini che vogliono esercitare il loro potere sulle donne”. E ancora: “Se le donne non possono parlare delle loro esperienze di abuso di genere senza incorrere in pericolose cause per diffamazione, allora non c’è vera libertà di espressione”.

Le reazioni di Depp e Heard leggi anche DC Films: "Il ruolo di Amber Heard non è ridotto a causa del processo" Depp ha detto che la giuria gli ha “restituito la vita” e per questo è “davvero onorato”. Da parte di Heard c’è invece soltanto una “delusione” che “supera qualsiasi parola”. L’attrice scrive su Instagram: “Avevo portato una montagna di prove, ma non sono state abbastanza per resistere allo sproporzionato potere e all'influenza del mio ex marito", ha dichiarato invece l'attrice, che era presente in aula, dicendo che il verdetto rappresenta "un ritorno all'epoca in cui una donna che avesse osato parlare contro la violenza domestica veniva pubblicamente umiliata".